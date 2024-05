27enne fermato per un controllo ingerisce ovuli di droga, la polizia lo lascia andare lui muore dopo qualche minuto

0 Condivisioni acebook Twitter

Un drammatico evento si è verificato nel Quarticciolo a Roma, dove Marco Di Veglia, un giovane di 27 anni, è morto in seguito all’ingestione di ovuli di droga per evitare un arresto durante un controllo della Guardia di Finanza.

Un disperato tentativo di evitare l’arresto

Il tragico incidente è avvenuto in via Manfredonia, nel quartiere Quarticciolo, noto per essere una delle principali aree di spaccio di Roma. Marco Di Veglia è stato fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza mentre stava effettuando un blitz antidroga nella zona conosciuta come ‘la fontanella’, situata tra via Manfredonia e via Ostuni.

Nel tentativo di sfuggire al controllo e evitare l’arresto, Di Veglia ha ingerito rapidamente degli ovuli contenenti cocaina. Questa disperata azione si è rivelata fatale quando gli ovuli si sono rotti all’interno del suo stomaco, rilasciando una dose letale di droga nel suo organismo.

Le conseguenze fatali e le indagini in corso

Nonostante la perquisizione personale avesse dato esito negativo, poco dopo il giovane ha iniziato a sentirsi male. Si è accasciato a terra, confidando a alcuni passanti di aver ingerito la droga. Gli investigatori della Guardia di Finanza e della polizia del distretto del Prenestino stanno ora lavorando per fornire tutti i dettagli dell’incidente in una relazione iniziale al piazzale Clodio.