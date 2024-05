Affari Tuoi: Gianluca accetta 38.000€ e la scelta si rivela quella giusta

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante la puntata di “Affari Tuoi” trasmesso ieri, mercoledì 8 maggio 2024, Gianluca, accompagnato da suo padre Luciano, ha mostrato notevole resistenza e capacità di gioco, mantenendo in gioco il pacco da 300.000€ fino quasi alla fine. Originario di un piccolo paese di meno di mille abitanti, Gianluca ha saputo tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

Con solo quattro pacchi rimasti sulla scena – uno dei quali conteneva il montepremi massimo di 300.000€, due pacchi azzurri e un modesto 5€ – la tensione era palpabile. Prima di questa fase finale, Gianluca aveva già perso un pacco intermedio da 75.000€, che avrebbe potuto servire come ottimo paracadute.

Le offerte e le decisioni

La partita ha visto diverse offerte da parte del dottore: iniziando con un’offerta di cambio o offerta, poi passando a proposte di 38.000€, seguite da un’offerta di cambio, poi 44.000€, 30.000€, e infine 20.000€. Questo percorso ha portato Gianluca a giocare strategicamente con il pacco numero 14.

Amadeus si è soffermato a chiacchierare con il padre di Gianluca, Luciano, il quale ha raccontato di aver partecipato a un torneo di baffi in Austria, ottenendo un ottimo piazzamento tra i concorrenti italiani.

Il momento della verità

Quando sono rimasti i quattro pacchi finali, il dottore ha proposto a Gianluca e a suo padre Luciano un’offerta di 31.000€. Dopo un’attenta riflessione, preoccupati dalla possibilità di perdere il premio maggiore di 300.000€, hanno deciso di rifiutare l’offerta.

Successivamente, con l’eliminazione del pacco da 5.000€, il dottore ha presentato un’altra offerta di 38.000€. Gianluca ha commentato la situazione dicendo: “Ora il rischio aumenta…” – un sentimento eco delle scelte rischiose fatte nella puntata precedente, dove un’altra concorrente aveva accettato 31.000€ prima di scoprire di aver perso 200.000€.

Alla fine, il concorrente del Friuli e suo padre hanno deciso di accettare i 38.000€, solo per scoprire che i 300.000€, fortunatamente per loro, non erano nel loro pacco.