Gravissimo incidente nel barese, impatto frontale auto moto, ragazzo 19enne perde un piede

Un tragico incidente tra Bitetto e Sannicandro, dove un giovane di 19 anni ha subito gravissime ferite, perdendo un piede, a seguito di uno scontro frontale tra la sua moto e un’automobile.

Dettagli dell’incidente

Il sinistro si è verificato ieri sera su un tratto di strada noto per essere particolarmente pericoloso: una via veloce, avvolta nel buio e priva di catarifrangenti, che ha già visto altri incidenti in passato. Il giovane motociclista, in compagnia di amici che lo seguivano su altre moto, ha improvvisamente impattato frontalmente con un’auto che procedeva in direzione opposta.

La reazione dei testimoni e dei soccorritori

Gli amici del ragazzo, testimoni diretti dell’accaduto, e gli automobilisti di passaggio hanno agito prontamente. Hanno tentato di gestire il traffico che si intensificava, cercando di evitare ulteriori incidenti e possibili tragedie.

Condizioni del giovane e interventi dei soccorritori

Le condizioni del 19enne sono estremamente gravi. Dopo l’incidente, è stato rapidamente soccorso e trasportato all’ospedale più vicino, dove i medici hanno constatato la perdita di un piede e hanno identificato ferite profonde alla gamba. Gli sforzi per stabilizzare il giovane sono stati intensi, data la gravità delle lesioni subite.