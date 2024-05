Ricoverato nel reparto di dermatologia, spacciava droga, arrestato

0 Condivisioni acebook Twitter

Un episodio sconcertante si è verificato all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove un paziente è stato arrestato per spaccio di droga direttamente dal suo letto di ricovero nel reparto di Dermatologia.

Operazione della squadra mobile di Nuoro

La Squadra Mobile di Nuoro, grazie alle segnalazioni del personale sanitario, ha scoperto e arrestato il paziente sorpreso a detenere e presumibilmente a spacciare sostanze stupefacenti all’interno della struttura ospedaliera. Durante la perquisizione nella camera del paziente, gli agenti hanno trovato 1,8 grammi di cocaina e 18 grammi di eroina, già suddivisi in dosi pronte per essere vendute.

Perquisizione e ulteriori scoperte

Non si è fermata alla camera d’ospedale l’attività investigativa: estendendo la perquisizione al domicilio del paziente, situato in provincia di Cagliari, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori quantità di eroina. Questo rinvenimento ha aggravato la posizione del detenuto, confermando le attività illecite di spaccio.

Conseguenze legali

L’uomo ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La vicenda ha sollevato non poche preoccupazioni sulla sicurezza e il controllo interno nelle strutture ospedaliere, oltre a evidenziare la crescente audacia di alcuni spacciatori nel cercare di condurre le loro attività illecite.

Reazioni e misure

La direzione dell’ospedale San Francesco di Nuoro, in risposta a questo grave episodio, ha annunciato una revisione delle procedure di sicurezza, per prevenire che situazioni simili si verifichino in futuro. L’arresto ha suscitato una forte reazione tra il personale e i pazienti dell’ospedale, molti dei quali esprimono shock e incredulità per quanto accaduto.