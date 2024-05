Decine di pensionati ricevono dalle poste la pensione con soldi falsi, intervengono i carabinieri

0 Condivisioni acebook Twitter

Decine di pensionati di Sperone, in provincia di Avellino, hanno scoperto di aver ricevuto banconote false quando hanno ritirato la loro pensione dall’ufficio postale locale.

La scoperta delle banconote contraffatte

I pensionati, dopo aver ritirato le loro mensilità come di consueto dall’ufficio postale di Sperone, hanno iniziato a notare qualcosa di strano nelle banconote ricevute, principalmente tagli da 20 euro, noti per essere più facilmente soggetti a contraffazione. Alcuni cittadini, nel tentativo di spendere il denaro, sono stati informati dai negozianti che le banconote erano false.

Intervento dei carabinieri e indagini in corso

Di fronte a questa situazione, i pensionati hanno presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Baiano e del Comando Provinciale di Avellino. Le indagini sono partite immediatamente: i militari hanno sequestrato le banconote per sottoporle agli esami tecnici necessari per determinarne l’origine e la metodologia di contraffazione.

In aggiunta, è stata effettuata un’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’ufficio postale, nella speranza di individuare momenti o comportamenti sospetti che potrebbero avere contribuito alla circolazione del denaro falso.

La risposta dell’ufficio postale e la ricerca di soluzioni

La direzione dell’ufficio postale di Sperone ha avviato una propria indagine interna per accertare come siano potute entrare in circolazione le banconote false e per implementare misure che prevengano future occorrenze di questo problema. La stima iniziale parla di migliaia di euro in banconote contraffatte messe in circolazione, un dato che sottolinea la gravità della situazione.

Appelli alle autorità

La comunità di Sperone è rimasta scossa da questa vicenda, con molti anziani preoccupati per la sicurezza delle loro transazioni finanziarie. Gli investigatori stanno lavorando non solo per trovare i responsabili ma anche per rassicurare i cittadini sulla sicurezza dei loro averi.

Le autorità hanno fatto appello a chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti, e hanno assicurato che stanno facendo tutto il possibile per risolvere il caso e per garantire che simili episodi non si ripetano.