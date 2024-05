Enrico Mentana è diventato nonno, il Direttore del Tg La7 scrive un post carico di emozione

0 Condivisioni acebook Twitter

Enrico Mentana, il noto direttore del Tg La7, ha condiviso su Instagram la gioia per la nascita del nipote, figlio della sua secondogenita Alice Mentana. La famiglia si allarga con l’arrivo di questo nuovo membro, la cui nascita è stata annunciata con un post toccante e ricco di emozioni.

Un annuncio carico di emozioni

Con un post evocativo su Instagram, Enrico Mentana ha annunciato la nascita del nipotino o della nipotina, mantenendo un velo di mistero sul sesso del neonato. “Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa. C’era qualcosa di più importante, che mi ha reso felice e orgoglioso”, ha scritto Mentana, condividendo la sua emozione per l’evento che segna una nuova generazione nella sua famiglia.

La vita privata e professionale di Alice Mentana

Alice Mentana, 32 anni, è la figlia di Enrico Mentana e Letizia Lorenzini Delmilani. Con una formazione di prestigio, avendo studiato alla Bocconi, Alice lavora per OPEN e ha recentemente annunciato il lancio di una nuova rivista da lei diretta. Nel suo annuncio di aprile, aveva fatto riferimento al suo “terzo e più importante progetto”, alludendo alla nascita imminente del bebé.

Tutti gli auguri

La notizia ha suscitato una pioggia di auguri e commenti positivi, tra cui spicca quello di Mara Venier che ha scritto “Auguri” sotto il post di Mentana. La comunità dello spettacolo e del giornalismo si è unita nel festeggiare questo momento di gioia per la famiglia Mentana.

Un periodo ricco di eventi per Mentana

Questo annuncio arriva in un periodo particolarmente intenso per Enrico Mentana, che recentemente ha avuto uno scontro in diretta TV con Lilli Gruber. Nonostante le tensioni professionali, l’arrivo del nuovo membro della famiglia rappresenta un momento di felicità e unione per il direttore del Tg La7.

In attesa di ulteriori dettagli

Mentre la famiglia Mentana celebra questo lieto evento, restano in sospeso alcuni dettagli come il sesso e il nome del neonato, alimentando la curiosità dei fan e dei seguaci di Enrico Mentana. Con una vita sempre sotto i riflettori, il direttore del Tg La7 mostra ancora una volta il suo lato più umano e personale, condividendo con il pubblico le gioie della vita familiare.