Serena Bortone, le sue parole dopo il provvedimento disciplinare: “Sto valutando cosa fare”

0 Condivisioni acebook Twitter

Serena Bortone si trova al centro di un dibattito che riguarda la lettura di un monologo di Antonio Scurati e un successivo post sui social. La giornalista valuta le prossime mosse con il suo legale e il sindacato, mentre la Rai ha avviato un procedimento disciplinare.

La posizione di Serena Bortone e le reazioni

All’Arena Robinson, un importante incontro culturale al Salone del Libro di Torino, Serena Bortone ha parlato per la prima volta del provvedimento disciplinare avviato dalla Rai. La giornalista ha spiegato di essere in fase di valutazione delle proprie azioni legali in collaborazione con il suo avvocato e il sindacato. “Stiamo valutando con l’avvocato e il sindacato come procedere. Sono tranquilla. Sono felice di essere al Salone, questo non me lo può togliere nessuno. Ho detto solo la verità”, ha dichiarato Bortone, esprimendo serenità nonostante la situazione.

L’intervento della Rai è stato spiegato da Daniele Macheda, segretario dell’Usigrai, che ha comunicato l’apertura di un procedimento disciplinare contro Bortone, motivato dalla pubblicazione di un post sui social. Questo post è stato considerato dalla Rai in violazione delle policy aziendali e dannoso per l’immagine dell’ente.

Dettagli del procedimento e supporto alla giornalista

Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, ha specificato che il provvedimento disciplinare non è ancora definito ma rappresenta una fase di richiesta di chiarimenti basata sulla violazione della policy aziendale. “La contestazione è un atto dovuto e seguirà l’iter previsto dal regolamento. Non è un provvedimento disciplinare, ma una richiesta di chiarimenti e spiegazioni che verranno valutati e poi si deciderà quale tipo di decisioni eventualmente intraprendere”, ha affermato Sergio.

A difesa di Bortone, la presidente della Rai, Marinella Soldi, ha espresso perplessità sul procedimento, suggerendo una situazione più complessa di quella presentata. “Non credo che il procedimento disciplinare contro Serena Bortone faccia giustizia della vicenda, né tantomeno faccia bene alla Rai”, ha commentato Soldi, indicando che l’audit interno ha rivelato una realtà più intricata, che necessita di un approccio più ampio per essere compresa completamente.