Rientrano a casa e trovano i ladri, proprietari li picchiano così tanto che i ladri si lanciano dal balcone di un primo piano

In un coraggioso atto di auto-difesa, i proprietari di una casa a San Donà di Piave hanno colpito con una mazza dei ladri sorpresi all’interno della loro abitazione, costringendoli a una fuga dolorosa dal primo piano.

La notte di terrore e coraggio

La tranquillità di una serata qualunque a San Donà di Piave è stata interrotta quando dei malviventi hanno deciso di introdursi in un appartamento situato al primo piano di una vecchia casa di campagna nel quartiere di Grassata. Gli intrusi non si aspettavano però di trovare una resistenza così feroce. I proprietari dell’abitazione, al ritorno dal lavoro, hanno sorpreso i ladri in flagrante.

Utilizzando mazze, i proprietari hanno preso in mano la situazione con una determinazione spiazzante. I ladri, colpiti e doloranti, hanno capito che l’unica via di fuga possibile era lanciarsi dal balcone del primo piano.

Intervento delle forze dell’ordine e situazione locale

Immediatamente dopo l’incidente, i carabinieri sono stati chiamati sul posto per raccogliere le testimonianze e iniziare le indagini.