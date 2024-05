Ragazzina di 15 anni ubriaca in un supermercato dopo aver saltato scuola

0 Condivisioni acebook Twitter

Una studentessa di 15 anni, dopo aver saltato la scuola, si è sentita male a causa dell’ubriachezza mentre si trovava in un supermercato di Rimini. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

L’incidente al Centro Commerciale

Il caso di una ragazza di soli 15 anni, originaria dell’Albania, ha scosso la comunità di Rimini. La giovane ha deciso di non andare a scuola e si è diretta al centro commerciale “Le Befane”, un luogo familiare ma che presto diventerà teatro di un grave incidente per lei. Entrata nell’ipermercato, la ragazza ha subito messo gli occhi su una bottiglia di superalcolico.

Conscia di non poterla acquistare legalmente, ha optato per aprirla e iniziare a bere in segreto. Non ci è voluto molto perché l’alcol mostrasse i suoi effetti devastanti.

Soccorso e conclusione dell’episodio

La situazione è rapidamente degenerata quando la studentessa, completamente ubriaca, ha iniziato a vacillare tra gli scaffali, attirando l’attenzione di clienti e dipendenti. Questi ultimi, vedendo la ragazza in difficoltà, non hanno esitato a chiamare il 118.

Gli operatori sanitari hanno trovato la giovane che non si reggeva sulle proprie gambe e l’hanno trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini. Lì, i medici l’hanno visitata e trattenuta per alcune ore per permetterle di riprendersi dalla forte ubriacatura. Nel frattempo, la polizia ha contattato i genitori della ragazza per informarli di quanto accaduto.

Dopo il necessario periodo di osservazione, la 15enne si è ripresa e è stata dimessa, potendo così tornare a casa.