Bambina di 10 mesi beve candeggina e muore, aperta un’indagine

0 Condivisioni acebook Twitter

Una neonata di soli 10 mesi ha perso tragicamente la vita a Noto, dopo aver apparentemente ingerito della candeggina. La Procura di Siracusa sta indagando sull’incidente per fare chiarezza su come sia potuto accadere.

Cosa è successo nella casa della piccola?

La tragedia si è consumata nella tranquilla città di Noto, dove una famiglia è ora immersa nel dolore per la perdita della loro bambina di soli 10 mesi. Le circostanze sono ancora nebulose, ma sembra che la piccola abbia ingerito della candeggina. “Era già troppo tardi quando è stata trasferita al pronto soccorso”, hanno dichiarato i medici. Questo terribile evento ha spinto la Procura di Siracusa a indagare per scoprire ogni dettaglio di quanto accaduto nell’abitazione della famiglia.

Le indagini e le ipotesi degli inquirenti

Gli investigatori stanno esaminando tutte le possibili spiegazioni dietro questo drammatico incidente. Una delle ipotesi è che la bambina potrebbe essere caduta in un secchio pieno di candeggina. “Al momento è solo un’ipotesi”, hanno precisato gli inquirenti, che hanno interrogato i familiari, ancora sotto shock. La Procura vuole fare luce sulla dinamica degli eventi per capire se ci sono state negligenze o circostanze accidentali che hanno portato alla tragedia. Nel frattempo, la comunità di Noto è in lutto, cercando di supportare la famiglia colpita da un dolore così grande.