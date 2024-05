Fiorello saluta Viva Rai2 con un gran finale, con lui Amadeus, Jovanotti e Ultimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Fiorello conclude il suo programma Viva Rai2 con una puntata speciale insieme a Amadeus, Jovanotti e la sorpresa di Ultimo. Un addio emotivo per uno dei show più amati degli ultimi anni.

Una puntata speciale per chiudere in bellezza

La giornata del 10 maggio segna la fine di un’era per il morning show di Fiorello, Viva Rai2, che ha rivoluzionato il palinsesto mattutino e cambiato le abitudini del pubblico. La puntata finale ha visto la partecipazione di Amadeus e Jovanotti, quest’ultimo tornato in televisione dopo un periodo di pausa dovuto a un incidente. La presenza di Ultimo, con la sua esibizione a sorpresa, ha aggiunto un tocco di magia a questo ultimo appuntamento, rendendo la conclusione del programma ancora più memorabile.

Momenti emotivi e addii difficili

Il clima di commiato era palpabile sin dall’inizio della diretta, con Fiorello che ha aperto il programma salutando Stefano Coletta, sottolineando il suo ruolo chiave nel successo di Viva Rai2. Durante la puntata, l’atmosfera si è fatta sempre più intima e riflessiva. Fiorello ha confessato: “È stata una bella storia, forse irripetibile, di quelle che non nascono a tavolino.” Tra gli ospiti, anche Giorgia Cardinaletti, che ha evidenziato come Fiorello avesse “bloccato Roma” con la sua popolarità.

La conclusione si è avvicinata con un finale malinconico anticipato, come raccontato da Luca Tommassini, il coreografo dello show, che ha descritto le ultime due stagioni come una “follia televisiva”. Il finale ha visto Jovanotti cantare “Azzurro”, appoggiato a una stampella, e Amadeus fare il suo ingresso in una Cadillac, simbolizzando un passaggio verso nuove avventure.

Il futuro di Fiorello post Viva Rai2

Con la chiusura di Viva Rai2, l’attenzione si sposta ora sul futuro di Fiorello. Dopo aver lasciato un segno indelebile nelle mattine di Rai2, l’artista ha annunciato un periodo di riposo. Tuttavia, ha anche suggerito che il suo ritorno in televisione sarà sotto l’egida della Rai, alimentando voci su quale potrebbe essere il suo prossimo progetto. Fiorello ha espresso il desiderio di sentirsi “libero e non di un’azienda”, il che potrebbe tradursi in una nuova avventura televisiva in una fascia oraria diversa, magari in tarda serata, dove potrebbe continuare a innovare e sorprendere il pubblico.