Violentissimo frontale in autostrada: sei feriti, gravissimo un ragazzino di 12 anni

Un tragico incidente ha colpito l’autostrada A9 Milano-Como, con due auto che si sono scontrate frontalmente a Fino Mornasco, causando sei feriti gravi, tra cui un bambino di 12 anni in arresto cardiocircolatorio.

Dettagli del sinistro

L’incidente è avvenuto oggi, venerdì 10 maggio, sulla tratta dell’autostrada A9 in direzione Milano, all’altezza di Fino Mornasco. Due veicoli sono entrati in collisione frontale in corrispondenza di un cantiere stradale, dove la carreggiata era ristretta a causa dei lavori in corso. Questo tragico evento ha provocato sei vittime in condizioni gravi.

Il soccorso dei feriti

Tra i feriti, si distingue la situazione drammatica di un ragazzo di soli 12 anni, trovato in arresto cardiocircolatorio al momento dell’arrivo dei soccorsi. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elicottero del 118, in condizioni critiche, mentre le manovre di rianimazione erano ancora in corso.

Un’adolescente di 16 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como, nonostante sembrasse apparentemente illesa. Ha subito un trauma addominale. Un’altra donna di 39 anni, con trauma all’addome, è stata anch’essa portata in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Altri feriti e interventi

Una donna di 56 anni, vittima di trauma all’addome, schiena e braccio, è stata ricoverata all’ospedale Sant’Anna di Como. Un uomo di 52 anni, conducente di uno dei veicoli coinvolti, ha riportato un trauma al braccio e è stato classificato in codice verde, curato anch’esso al Sant’Anna di Como.

Chiusura autostradale e indagini in corso

La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagini da parte della polizia stradale, assistita dai vigili del fuoco e dai medici del 118. L’autostrada A9 è stata temporaneamente chiusa tra Lomazzo e Fino Mornasco per facilitare le operazioni di soccorso, causando notevoli disagi al traffico, con lunghe code in direzione Milano, Como e Svizzera.