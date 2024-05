Centrato il Jackpot del SuperEnalotto da 100 milioni di euro

0 Condivisioni acebook Twitter

Un fortunato giocatore di Napoli ha vinto il primo “6” del 2024 al SuperEnalotto, portando a casa un’incredibile somma di 101 milioni di euro. La combinazione vincente è stata acquistata in Via Toledo.

La fortunata combinazione e il punto vendita vincente

Il biglietto vincente del SuperEnalotto è stato acquistato a Napoli, precisamente in Via Toledo al numero 410. La combinazione che ha cambiato la vita del fortunato vincitore è: 6, 20, 40, 55, 71, 80, con il numero Jolly 12 e il Superstar 75. Questa combinazione ha permesso al giocatore napoletano di aggiudicarsi un jackpot di 101.511.953,21 euro.

La rarità del “6” e la storia dei Jackpot

Il jackpot del 10 maggio 2024 segna il primo “6” dell’anno e il primo dopo quello del 16 novembre 2023, quando a Rovigo furono vinti 85,1 milioni di euro. Questa vittoria a Napoli entra nella top 10 dei jackpot più alti nella storia del SuperEnalotto, posizionandosi al nono posto.

Distribuzione delle vincite del concorso

Oltre al grandioso jackpot, ci sono state altre vincite minori distribuite nel concorso:

Punti 5 : 7 vincite, ognuna del valore di 18.817,93 euro .

: 7 vincite, ognuna del valore di . Punti 4 : 428 vincite, ognuna del valore di 313,84 euro .

: 428 vincite, ognuna del valore di . Punti 3 : 17.150 vincite, ognuna del valore di 23,55 euro .

: 17.150 vincite, ognuna del valore di . Punti 2: 263.593 vincite, ognuna del valore di 5,00 euro.

Vincite SuperStar

Punti 4SS : 3 vincite, ognuna del valore di 31.384,00 euro .

: 3 vincite, ognuna del valore di . Punti 3SS : 56 vincite, ognuna del valore di 2.355,00 euro .

: 56 vincite, ognuna del valore di . Punti 2SS : 1.043 vincite, ognuna del valore di 100,00 euro .

: 1.043 vincite, ognuna del valore di . Punti 1SS : 6.554 vincite, ognuna del valore di 10,00 euro .

: 6.554 vincite, ognuna del valore di . Punti 0SS: 14.622 vincite, ognuna del valore di 5,00 euro.

Statistiche e curiosità sul SuperEnalotto

Da quando il SuperEnalotto è stato lanciato nel 1997, sono state realizzate 130 vincite con il “6”. In totale, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. La probabilità di centrare la combinazione esatta del “6” è di 1 su 622 milioni.

Il prossimo Jackpot e le aspettative

Dopo la vittoria del jackpot, il montepremi disponibile per il prossimo “6” è stato fissato a 19.400.000,00 euro. Questo reset del jackpot si presenta come una nuova opportunità per tutti gli appassionati del gioco.

Reazioni e impatto della vincita

La vittoria del jackpot ha suscitato grande entusiasmo a Napoli e in tutta Italia. Il festival ‘Red Head Sicily’ e altri eventi locali potrebbero vedere un incremento di interesse e partecipazione grazie a questa notizia.