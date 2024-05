Djokovic a terra ferito da un oggetto lanciato durante un match, sanguina dalla testa

0 Condivisioni acebook Twitter

Novak Djokovic ha subito un brutto colpo alla testa, colpito da un oggetto durante una partita a Roma. Soccorso prontamente, non è in pericolo.

Un match finito con un inaspettato incidente

Durante la conclusione di una partita di tennis al Foro Italico, il famoso tennista Novak Djokovic è stato vittima di un incidente piuttosto insolito e pericoloso. Mentre Djokovic lasciava il campo centrale, felice per la sua vittoria contro Corentin Moutet, è stato colpito alla testa da una borraccia di plastica che è caduta improvvisamente dagli spalti. L’impatto ha causato una ferita visibile sul suo capo, da cui ha iniziato a sanguinare abbondantemente.

Il serbo, visibilmente sotto shock, è stato prontamente assistito dai medici presenti. “Ho avuto un po’ di nausea e un forte mal di testa subito dopo l’impatto,” ha dichiarato Djokovic. Nonostante il forte spavento e il dolore, le condizioni del tennista non sembrano preoccupanti, ma il sangue e la necessità di suturare la ferita hanno mostrato la gravità dell’impatto.

Cure immediate e reazioni del campione

Dopo l’incidente, Djokovic è stato accompagnato agli spogliatoi, dove i medici hanno agito velocemente per trattare la ferita. “Appena mi sono accorto di quello che era successo, ho messo la mano sulla testa e ho sentito il sangue,” ha raccontato Djokovic. Il team medico ha applicato del ghiaccio per ridurre il gonfiore e ha proceduto con alcuni punti di sutura per chiudere il taglio.

Il campione serbo, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, è rimasto comprensibilmente sconvolto dall’accaduto. “È stata una situazione molto spiacevole e assolutamente inaspettata. Spero che non si ripeta mai più,” ha aggiunto. A causa dell’incidente, Djokovic ha deciso di non partecipare alla conferenza stampa post-partita e ha evitato di rilasciare ulteriori dichiarazioni pubbliche.