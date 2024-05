Marica Pellegrinelli mamma per la terza volta, è nata Ariela Wilhelmina

0 Condivisioni acebook Twitter

La modella Marica Pellegrinelli è diventata mamma per la terza volta con la nascita di Ariela Wilhelmina, frutto dell’amore con William Djoko.

Felicità e dolce attesa

La vita di Marica Pellegrinelli si arricchisce nuovamente di gioia e amore con l’arrivo di Ariela Wilhelmina, la sua prima bambina con William Djoko, dopo i due figli avuti con Eros Ramazzotti. Il lieto evento si è svolto il 29 aprile presso la clinica Macedonio Melloni di Milano, ma Marica e William hanno preferito attendere un po’ prima di annunciare la nascita al mondo.

Attraverso un post su Instagram, la coppia ha espressamente condiviso la loro felicità: “Eccoti qui! Finalmente con noi, ti abbiamo immaginato per tutti questi mesi e hai superato tutte le nostre aspettative con la tua dolcezza e la tua pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di proteggerti il più possibile.” Un messaggio che trasmette tutto il loro amore e la loro emozione per questo nuovo capitolo della loro vita.

Una grande famiglia unita e felice

Il post su Instagram è stato anche un momento per Marica e William di ringraziare e condividere questo momento con amici e familiari. “Abbiamo cercato di informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver escluso nessuno,” hanno scritto, spiegando il ritardo nell’annuncio. “La nostra casa è festosa, piena di amore, incenso, fiori e regali,” hanno aggiunto, sottolineando l’atmosfera di festa e accoglienza che hanno preparato per Ariela.

Marica ha anche dedicato parole di amore e stima per il partner William: “Papà William ci sostiene in ogni passo che faccio, in ogni passo che fai ed è il nostro più forte ringraziamento, con lui tutto è armonia”.

La famiglia allargata e il supporto di Eros Ramazzotti

Per Marica Pellegrinelli, Ariela Wilhelmina è il terzo figlio. Raffaela Maria e Gabrio Tullio, i primi due, sono nati dalla sua precedente relazione con Eros Ramazzotti. William Djoko, noto DJ di fama internazionale, ha sempre mostrato grande affetto per Raffaela e Gabrio, considerandoli parte integrante della sua nuova famiglia. “Una nuova aggiunta alla nostra già meravigliosa famiglia piena di amore,” aveva commentato William all’annuncio della gravidanza di Marica, esprimendo il suo entusiasmo per l’arrivo di Ariela e il suo amore per Raffaela e Gabrio, “la sorella e il fratello più straordinari che una bambina possa mai desiderare.”