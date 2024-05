Il Nokia 3210 torna sul mercato dopo un quarto di secolo

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo 25 anni dal suo debutto, il Nokia 3210 è di nuovo disponibile, con funzioni moderne ma un design retrò, a un prezzo accessibile.

Un tuffo nel passato con la tecnologia di oggi

Nel panorama attuale, dove i telefoni sono sempre più avanzati e carichi di funzioni, Nokia fa un passo indietro nel tempo. Riportando sul mercato il Nokia 3210, il brand finlandese, ora parte del gruppo Hdm, mira a rivivere i giorni di gloria di un tempo. Questo modello si aggiunge a una serie di rilanci che hanno visto protagonisti altri modelli storici come Nokia 3310 e Nokia 8210, sfruttando la nostalgia dei consumatori per attrarre attenzione e vendite.

Questo dispositivo si distingue per il suo approccio semplice e diretto all’uso mobile. Non cerca di competere con gli smartphone attuali, ma offre un’esperienza di base arricchita da alcune funzionalità moderne. Tra queste, troviamo Cloud Apps, una suite che include accesso a YouTube, informazioni sul meteo e le ultime notizie. Il sistema operativo S30+, introdotto originariamente nel 2013, supporta queste funzioni, mantenendo il telefono semplice e intuitivo.

Caratteristiche e prezzo: un ritorno alle origini

Il Nokia 3210 di nuova generazione non punta a impressionare con la fotografia, avendo una modesta fotocamera da 2 megapixel. Tuttavia, si posiziona come un affidabile dispositivo multimediale di base. Supporta la riproduzione di file mp3 e ha uno slot per schede microSD che permette di espandere la memoria fino a 32 GB. Gli amanti della musica apprezzeranno anche la presenza di una radio FM.

Un’altra chicca per i nostalgici è il gioco Snake, qui presentato in una versione colorata e ad alta risoluzione, rispetto all’originale in bianco e nero. Il telefono è equipaggiato con connettività 4G, una porta USB-C per la ricarica e viene offerto in tre colori: Y2k Gold, Scuba Blue e Grunge Black. Tutte queste caratteristiche sono disponibili al prezzo competitivo di 79,99 euro, rendendo il Nokia 3210 una scelta interessante per chi cerca un dispositivo semplice o un tuffo nostalgico nel passato.