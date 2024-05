Bari, dopo giorni di ricerche ritrovato il corpo senza vita di Isabella, scomparsa nel nulla da giorni

0 Condivisioni acebook Twitter

Triste ritrovamento a Santeramo in Colle: Isabella Cianciotti, donna di 87 anni, è stata trovata morta dopo giorni di ricerche.

L’inaspettato ritrovamento

La scomparsa di Isabella Cianciotti, 87 anni, aveva gettato nell’angoscia Santeramo in Colle, un tranquillo paese nel Barese, da lunedì 6 maggio. Dopo intensi giorni di ricerche, il tragico epilogo si è consumato quando una donna, mentre cercava asparagi nella campagna locale, ha scoperto il corpo dell’anziana. “Ero a circa 500 metri dal centro abitato quando ho visto il corpo di Isabella Cianciotti“, ha raccontato la donna ancora sotto shock. La notizia ha rapidamente scosso l’intera comunità, soprattutto perché le ricerche erano state sospese poco tempo prima.

La reazione della comunità e delle autorità

La comunità di Santeramo in Colle è rimasta profondamente colpita dal ritrovamento. I carabinieri e i soccorritori del 118 sono immediatamente intervenuti sul luogo del ritrovamento per cercare di fare luce sulla dinamica della morte di Isabella Cianciotti. “La zona è stata completamente bloccata per permettere di effettuare i rilievi del caso”, hanno comunicato le autorità locali, segnalando l’inizio di un’indagine approfondita per determinare le cause esatte del decesso e per verificare se ci possano essere stati fattori esterni coinvolti nella tragica fine dell’anziana.

Domande irrisolte e il futuro delle indagini

La morte di Isabella Cianciotti lascia molti interrogativi aperti, principalmente su come e perché una donna di 87 anni sia potuta sparire e poi essere ritrovata in questo modo. Le autorità stanno lavorando senza sosta, ma la comunità è in cerca di risposte. “Vogliamo solo capire cosa sia realmente accaduto”, ha dichiarato un familiare della donna. Mentre le indagini procedono, la speranza è quella di trovare presto chiarezza in questo doloroso mistero, per poter offrire a Isabella e alla sua famiglia la pace che meritano.