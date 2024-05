Fedez nella bufera: “C’era anche lui quando pestavano Cristiano Iovino”

0 Condivisioni acebook Twitter

Cristiano Iovino è stato aggredito da un gruppo di ultras; Fedez sarebbe stato presente secondo alcune testimonianze.

Un’aggressione choc: Cristiano Iovino vittima degli ultras

Cristiano Iovino, noto personal trainer e figura pubblica emergente nel panorama mediatico italiano, ha subito un violento pestaggio. La scena si è svolta nei pressi del suo domicilio in via Traiano, nel quartiere Portello di Milano, durante la notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile. Iovino stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa nella discoteca The Club, situata in largo La Foppa.

Le indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica di Milano hanno rivelato che, poco prima dell’aggressione, Iovino era coinvolto in un alterco con il rapper Fedez all’interno del locale. I testimoni e le immagini delle telecamere di sorveglianza indicano che Fedez era presente anche al momento del pestaggio, suggerendo un possibile collegamento tra i due episodi. “Era una situazione caotica, e abbiamo visto entrambi essere espulsi dalla discoteca,” ha riferito un buttafuori intervistato dai Carabinieri.

Le testimonianze e le prove video

Diverse testimonianze oculari e le registrazioni video hanno fornito ulteriori dettagli sulla dinamica dell’evento. Circa sei o sette persone, descritte come ultras del Milan, hanno circondato e attaccato Iovino, causando gravi lesioni. Le telecamere posizionate all’esterno del palazzo di Iovino hanno catturato le immagini di Fedez nella vicinanza del luogo dell’aggressione, aumentando le voci su un suo coinvolgimento diretto o indiretto nell’evento.

“Le immagini sono chiare, c’era una folla e in mezzo si poteva distinguere chiaramente Fedez,” ha dichiarato un investigatore della Procura. Questo elemento ha sollevato domande su quanto l’artista fosse a conoscenza o partecipe dell’aggressione subita da Iovino.