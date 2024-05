Bari, terribile incidente sul lungomare: auto perde il controllo, impatta contro altri mezzi e poi si ribalta

0 Condivisioni acebook Twitter

Un’auto ha perso il controllo, colpendo altri veicoli e ribaltandosi in una scena caotica.

Dramma sulla costa: il violento impatto a Bari

Un veicolo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo. La macchina, procedendo ad alta velocità, ha urtato violentemente alcuni veicoli che erano parcheggiati lungo il viale. La scena si è trasformata in un caos di lamiere contorte e vetri infranti. Testimoni oculari raccontano di un rumore fortissimo, simile a una deflagrazione, che ha attirato l’attenzione di passanti e residenti. Uno di loro ha descritto l’accaduto: “Era come se l’auto volasse, poi ha colpito gli altri veicoli e si è ribaltata più volte.”

Testimonianze e conseguenze dell’incidente

La polizia è arrivata rapidamente sul posto, insieme ai soccorritori. Mentre l’area veniva messa in sicurezza, gli investigatori hanno iniziato a raccogliere testimonianze e indizi per chiarire la dinamica dell’incidente.