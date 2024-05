Christian Di Martino, gli allievi agenti lanciano tutti insieme un urlo per lui: “Forza Christian”, il video è da brividi

0 Condivisioni acebook Twitter

In una commovente dimostrazione di solidarietà, gli allievi agenti hanno lanciato un appassionato coro di supporto a Christian Di Martino, vice ispettore di polizia gravemente ferito durante un intervento a Milano. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha evidenziato questo momento unendo il suo messaggio di vicinanza.

Un grido di incoraggiamento e un video che tocca il cuore

“’Forza Christian!’”. Queste le parole cariche di emozione e speranza che risuonano nell’aria, pronunciate dagli allievi agenti per Christian Di Martino. Il vice ispettore è attualmente in lotta per la sua vita nell’ospedale Niguarda di Milano, dopo essere stato brutalmente accoltellato nella stazione Lambrate. Un video diventato virale mostra questi giovani agenti mentre esprimono la loro solidarietà, un momento di profondo legame e supporto reciproco. Giorgia Meloni ha condiviso questo toccante video su LinkedIn, sottolineando come l’intera nazione stia supportando Christian in questo difficile momento.

Condizioni critiche ma con un barlume di speranza

Il vice ispettore, attaccato mentre cercava di fermare un individuo che lanciava sassi contro treni e passanti, ha subito gravi ferite a un rene e all’intestino. Nonostante la gravità della situazione, i medici hanno espresso un cauto ottimismo riguardo la sua risposta ai trattamenti, segnalando che Christian sta reagendo positivamente ai primi stimoli esterni. La prognosi rimane riservata, ma la comunità e i colleghi continuano a sperare e a mandare messaggi di forza. Tra questi, spicca il gesto di Federico Dimarco, cognato del vice ispettore e calciatore dell’Inter. Dopo la partita contro il Frosinone, Dimarco ha mostrato una maglietta con scritto “Forza Chri”, dimostrando il legame familiare e l’affetto che circonda Christian.