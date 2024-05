Nemo, chi è l’artista non binario che ha conquistato l’Eurovision 2024

0 Condivisioni acebook Twitter

Nemo ha fatto storia all’Eurovision Song Contest 2024, diventando la prima persona non binaria a vincere il prestigioso torneo musicale.

Un trionfo per la diversità

Domenica 12 maggio 2024 resterà una data memorabile nella storia dell’Eurovision Song Contest: Nemo, un artista che si identifica come non binario, ha vinto l’edizione del 2024, segnando un momento significativo per la visibilità e il riconoscimento delle persone non binarie nel mondo della musica popolare internazionale.

Non binario è un termine che si usa per descrivere le persone che non si riconoscono esclusivamente nei generi maschile o femminile. Nemo, che utilizza i pronomi they/them (loro/essi in italiano), ha condiviso come la realizzazione della propria identità di genere abbia portato a una profonda sensazione di libertà e autenticità: «Rendermi conto della mia identità mi ha reso libero.»

Una performance vincente

Nemo ha catturato l’attenzione del pubblico e della giuria con una performance che è stata al contempo potente e carica di emozione, dimostrando come la musica possa essere un potente mezzo di espressione personale e collettiva. Oltre alla loro vittoria, il contest ha visto la partecipazione di un altro artista non binario, l’irlandese Bambie Thug, sottolineando un’edizione dell’Eurovision particolarmente inclusiva.

Pagelle look della finale Eurovision:

Mentre Nemo ha brillato con la loro musica, non si può dimenticare la moda dell’Eurovision! Angelina Mango ha ricevuto un perfetto 10 per il suo look magnetico, l’Austria un 8,5 per il suo appeal sexy, e la Francia ha incantato con un solido 9.

Nemo, con il loro trionfo, ha dimostrato che l’Eurovision è molto più di una competizione musicale; è una celebrazione di diversità, talento e autenticità.