Il Giro d’Italia si ferma nel punto in cui Sara, la ragazza 21enne è stata uccisa da un pirata della strada, e le rende omaggio

Il Giro E si ferma a Bagnoli per rendere omaggio a Sara Romano, la giovane di 21 anni tragicamente scomparsa.

Un gesto di rispetto e memoria

Durante la nona tappa del Giro d’Italia 2024, un momento toccante ha unito i partecipanti del Giro E, l’evento ciclistico che anticipa la corsa principale. I ciclisti hanno interrotto la loro marcia su via Pasquale Leonardi Cattolica, il luogo dove Sara Romano, una ragazza di soli 21 anni, ha perso la vita in un tragico incidente. Con commozione, i partecipanti hanno lasciato le loro biciclette per avvicinarsi all’altare improvvisato, ricco di fiori, dedicato alla memoria di Sara.

“Siamo qui non solo per competere, ma per ricordare una vita spezzata troppo presto,” hanno detto alcuni ciclisti, visibilmente commossi. L’omaggio ha visto lacrime e momenti di riflessione profonda da parte di tutti i presenti.

La tragica notte e il tributo della comunità

Sara è stata vittima di un incidente nella notte del 5 maggio, colpita da un Suv mentre cercava di aiutare un’amica. L’automobilista responsabile, dopo essere fuggito, si è consegnato alle autorità il giorno seguente. I funerali, tenutisi ieri in piazza del Carmine, hanno visto una grande partecipazione popolare: centinaia di persone, palloncini bianchi e rosa e colombe liberate in cielo, in un ultimo saluto a Sara.

Il percorso da Bacoli a Napoli

La tappa di oggi del Giro E, che ha visto i ciclisti percorrere 50 km da Bacoli a Napoli, è stata non solo una gara, ma un vero e proprio percorso nel cuore storico e culturale della regione. Partendo da Bacoli, famosa per le sue antiche ville romane e la pittoresca Baia, i ciclisti hanno attraversato paesaggi mozzafiato, come il Lago Fusaro con la Casina Vanvitelliana, fino a raggiungere il Golfo di Napoli. Il traguardo al lungomare Caracciolo ha segnato la fine della prima settimana del Giro E Enel 2024, con un totale di 506 chilometri percorsi e oltre 8.300 metri di dislivello.