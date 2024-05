Amedeo Minghi al veleno contro Nemo e Angelina Mango: “La noia? Che noia!”, sui social si scatena una bufera

0 Condivisioni acebook Twitter

Il cantante Amedeo Minghi si esprime in modo controverso su Nemo, il vincitore dell’Eurovision, e su Angelina Mango.

Le polemiche di Minghi

Amedeo Minghi non ha risparmiato critiche nel commentare l’ultimo Eurovision Song Contest, focalizzando la sua attenzione su Nemo, il cantante svizzero che ha vinto la 68esima edizione. Minghi ha usato toni forti e dichiarazioni provocatorie: “Ho provato a guardare per intero il Festival europeo, ma non ci sono riuscito, cioè Sodoma e Gomorra. Infatti ha vinto uno svizzero con la gonnellina (Nemo ndr.), ormai è così,” ha dichiarato il cantante nelle sue storie su Instagram.

Il maestro non si è limitato a criticare l’aspetto e l’abbigliamento di Nemo, ma ha anche messo in discussione la qualità musicale dell’evento: “Musica niente, tante luci, tanti colori, musica da vedere, non da ascoltare,” ha aggiunto Minghi, evidenziando un disappunto generale per quello che percepisce come un declino nel valore artistico del festival.

Una visione conservatrice?

Le dichiarazioni di Minghi si sono spinte oltre, toccando temi sensibili come la moralità e l’identità di genere, con un riferimento esplicito alle performance degli artisti: “C’era anche uno che ha cantato tutto nudo, ma non era un continente cristiano questo?” ha chiesto retoricamente. Minghi ha continuato, “Intendiamoci, io sono tutto meno che bigotto e non mi fa nessuno effetto il fatto dell’omosessualità chi se ne frega, quando mai un’artista bada a queste cose! Però non deve essere la condizione ideale per fare questo lavoro.”

La sua critica si è estesa anche alla Rai, con Minghi che ha suggerito che l’emittente pubblica non dovrebbe trasmettere “queste nefandezze.”

Un’opinione divisa su Angelina Mango

Nel suo flusso di commenti, Minghi ha avuto parole anche per Angelina Mango, l’artista italiana che ha partecipato all’Eurovision, offrendo un mix di complimenti e critiche: “La Mango, cosa è arrivata? Settima? Mi sembra molto più di quanto potesse accadere,” ha detto Minghi. Ha poi lodato la carica scenica di Mango, paragonandola a Rita Pavone: “Angelina ha una carica incredibile, potrebbe essere la nuova Rita Pavone.”

Tuttavia, Minghi non ha risparmiato una frecciatina alla canzone presentata da Mango, “La Noia”: “Però ‘La Noia’ che noia!” ha esclamato, chiudendo il suo commento su una nota sarcastica.

Reazioni e bufera social

Le dichiarazioni di Minghi hanno immediatamente scatenato una bufera sui social, con molti utenti che hanno criticato le sue parole come fuori dal tempo e non in linea con lo spirito inclusivo che l’Eurovision vuole promuovere. Altri hanno difeso la libertà di espressione di Minghi, pur non condividendo il suo punto di vista.