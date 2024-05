Fabio Rovazzi derubato in diretta: il furto del cellulare ripreso su Instagram

0 Condivisioni acebook Twitter

Il cantante Fabio Rovazzi è stato vittima di un furto mentre interagiva con i suoi fan su Instagram, seduto in un bar di Milano.

Il furto in diretta

Seduto tranquillamente al tavolo di un bar a Milano, Fabio Rovazzi stava condividendo un momento di relax con i suoi follower su Instagram, quando è stato vittima di un furto improvviso e audace. Mentre era in diretta, un giovane ladro è comparso nell’inquadratura, si è avvicinato rapidamente e ha sottratto il cellulare dalle mani del cantante, dileguandosi velocemente tra la folla.

L’incidente è accaduto questa mattina, domenica 12 maggio, e il video del furto è stato rapidamente diffuso sui social media. Inizialmente, la diretta Instagram continuava a trasmettere, permettendo ai fan di assistere per alcuni secondi alla fuga del malvivente prima che il telefono venisse spento o messo in tasca.

Reazioni e contesto

La diretta iniziata da Rovazzi contava circa 400 spettatori, molti dei quali hanno immediatamente iniziato a chiedere dettagli su dove si trovasse, non sapendo che il cantante stava per essere derubato. Le reazioni non si sono fatte attendere: molti fan hanno espresso shock e preoccupazione per l’accaduto, condividendo il video e cercando di supportare il cantante in questo spiacevole evento.

Prossimi passi e solidarietà

Fabio Rovazzi, nel frattempo, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali dopo l’incidente, ma è atteso che possa farlo nelle prossime ore.