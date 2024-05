Pino Insegno torna a condurre “Reazione a Catena”, il web: ”Cambieremo canale”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il ritorno di Pino Insegno a “Reazione a Catena” genera polemiche, mentre Marco Liorni prolunga il suo successo con “L’Eredità”.

Un ritorno contestato

Pino Insegno è pronto a tornare sul piccolo schermo come conduttore di “Reazione a Catena”, il popolare game show di Rai 1. Tuttavia, il suo ritorno non è stato accolto con entusiasmo da tutti. Gli spot televisivi che lo vedono protagonista in veste di concorrente pasticcione hanno scatenato diverse reazioni sui social, con molti utenti che esprimono il loro disappunto.

“Non lo so fare il concorrente, so fare il conduttore… l’ho già fatto,” ammette Insegno nello spot, ma questo non sembra essere bastato a placare gli animi. Mentre alcuni ricordano con affetto le sue precedenti conduzioni, altri minacciano di cambiare canale, evidenziando come la sua figura sia ancora divisiva.

Il cambio di programmazione

La decisione di posticipare il ritorno di “Reazione a Catena” è stata influenzata dagli “ascolti monster” di “L’Eredità”, condotto da Marco Liorni. Quest’ultimo continuerà a intrattenere il pubblico fino alla fine di giugno, estendendo il suo successo oltre la programmazione originale. Di conseguenza, Insegno dovrà attendere fino a luglio per prendere il timone del game show, una mossa che ha ulteriormente alimentato le discussioni.

Insegno, dopo il flop di “Il Mercante in fiera” su Rai 2 e le controversie legate alle pressioni non confermate su Amadeus, cerca di rilanciarsi con “Reazione a Catena”. Tuttavia, la sua figura è ancora al centro di critiche e polemiche, come dimostrano i commenti sul web.

Difese e Critiche

Non mancano le difese nei confronti di Insegno, con figure del calibro di Paolo Bonolis che intervengono a sostegno del conduttore. Bonolis ha attaccato la Rai per la gestione della situazione, definendo “spregevole e ipocrita” la decisione di togliere “L’Eredità” a Insegno.

La data ufficiale di inizio di “Reazione a Catena” con Insegno resta un mistero, con la promessa di “Prossimamente” a tenere gli spettatori in attesa.