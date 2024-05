Fedez denunciato, l’accusa è di rissa e lesioni

0 Condivisioni acebook Twitter

Il caso del presunto pestaggio di Cristiano Iovino e il coinvolgimento di Fedez

Il famoso rapper Fedez è al centro delle indagini per il pestaggio di Cristiano Iovino, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024 a Milano. Nonostante il nome di Fedez sia l’unico a figurare nel fascicolo aperto dalla Procura e dai carabinieri della stazione Moscova, il cantante nega ogni coinvolgimento e sottolinea le incongruenze della vicenda.

Indagini

Le autorità hanno avviato un’indagine per rissa, un reato procedibile d’ufficio, e per lesioni. Cristiano Iovino, il personal trainer noto per essere stato coinvolto nella causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, non ha presentato denuncia. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore strato di complessità al caso.

La difesa di Fedez

In risposta alle accuse, Fedez ha chiarito la sua posizione in un’intervento prima di un incontro sull’importanza della salute mentale all’Auditorium del Salone del Libro. “Tutti parlano di un massacro, ma poco dopo [Iovino] è andato a ballare a Ibiza. Se non ci fosse il mio nome, non ci sarebbe notizia,” ha affermato il rapper, negando la sua presenza sul luogo del pestaggio. “Io non c’ero, e dalle telecamere non si vede niente,” ha continuato, mettendo in dubbio la narrazione degli eventi diffusa dai media.

Ombre

Il caso continua a suscitare dubbi e speculazioni, con Fedez che si difende attivamente dalle accuse. L’incidente solleva questioni non solo legali ma anche mediatiche, evidenziando come la presenza di un nome celebre possa influenzare la copertura e la percezione pubblica di un evento.

Il prosieguo delle indagini chiarirà eventuali responsabilità e il reale svolgimento degli eventi quella notte a Milano, mentre Fedez continua a sostenere la sua estraneità al fatto, evidenziando la rapidità con cui Iovino si è trasferito dalle scene di un presunto “massacro” a un locale di Ibiza.