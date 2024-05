Nel barese, ordina una cena da capogiro a base di pesce crudo, ma non ha un soldo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo ordina una cena lussuosa ma si rivela senza soldi. I proprietari del ristorante lo scoprono dopo tentativi falliti di prelievo.

Una serata al ristorante senza soldi

Sabato sera, nel cuore di Mola di Bari, al ristorante “Al Bel Paese” si è consumata una vicenda quanto meno insolita che ha mescolato alta cucina e mistero. Un uomo elegante e dallo sguardo sicuro entra nel locale senza prenotazione, chiedendo ospitalità e un tavolo. Con grande appetito, ordina doppie porzioni di crudo di mare, ostriche, e segue con un’abbondante selezione di piatti e vini.

L’atmosfera era vivace e il ristorante brulicava di clienti. Tra risate e chiacchiere, l’uomo ha continuato a ordinare, aumentando la curiosità e l’attenzione dei camerieri. “Immaginatevi una serata di sabato, il ristorante pieno di clienti felici, e poi arriva lui,” riporta il post su Facebook del ristorante, “un signore ben vestito, profumato e con un appetito da far paura! Senza neanche prenotare, si presenta chiedendo un tavolo per uno e con una richiesta precisa: ‘Il crudo mare, per favore’.” Nonostante la frenesia del servizio, il personale si adopera per soddisfarlo, ignaro di ciò che sarebbe seguito.

Il dramma del pagamento: una carta vuota

Al termine della cena, quando il conto aveva raggiunto cifre impressionanti, il momento del pagamento ha rivelato la sorpresa. La carta dell’uomo, contro ogni aspettativa, non aveva fondi disponibili. “E poi, il colpo di scena,” scrivono i proprietari, “quando è arrivato il momento di pagare, la sua carta era vuota!” L’uomo non si è perso d’animo, promettendo di recarsi al bancomat più vicino per prelevare il necessario.

Accompagnato dai titolari del ristorante, ha tentato di prelevare in tre diversi punti del paese, ma ogni tentativo è stato un fallimento. La storia si complica ulteriormente: “Ci ha promesso di andare al bancomat con noi per prelevare, ma dopo 3 tentativi in punti diversi del paese, è emerso che il suo portafoglio era più leggero della sua fame!”

La verità emerge: un abituale truffatore

La vicenda ha assunto una piega ancora più amara quando, dopo la denuncia ai carabinieri, è emerso un dettaglio sconcertante. “Ma non finisce qui! Dopo aver denunciato l’accaduto, abbiamo scoperto che questo ‘gentiluomo’ è un abituale truffatore che gira per i locali della zona,” si legge nel post conclusivo del ristorante.