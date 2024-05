Bari, oggi 14 maggio si inaugura la nuova pizzeria di Errico Porzio: “Si mangia e non si paga”

0 Condivisioni acebook Twitter

Errico Porzio, il pizzaiolo napoletano famoso sui social, annuncia l’apertura del suo nuovo locale a Bari con una speciale promozione: pizza gratis per tutti!

Un’inaugurazione speciale in ricordo di un amico

Il tanto atteso evento si terrà in corso Vittorio Emanuele, dove Errico Porzio ha deciso di inaugurare la sua nuova pizzeria napoletana. L’apertura è prevista per martedì 14 maggio, una data che il pizzaiolo ha voluto sottolineare con un annuncio pieno di emozione e significato personale.

“Ho conosciuto questa città per la prima volta con Andrea, un mio giovane collaboratore prematuramente scomparso,” scrive Porzio in un toccante messaggio. “Fu subito amore a prima vista grazie anche alla magnifica accoglienza che i baresi ci preservarono. Io ed Andrea ripartimmo per Napoli con una promessa: apriremo qui. André ritorniamo a Bari, sì ritorniamo perché tu sarai sempre con me.”

Queste parole non solo rivelano il profondo legame emotivo tra Porzio e la città di Bari ma anche il legame speciale con il suo amico scomparso, a cui dedica questo nuovo inizio.

Una festa di pizze gratis per tutti i baresi

Durante il video di annuncio, dopo un breve tour del nuovo locale, Porzio rivela una sorpresa molto generosa per tutti coloro che parteciperanno all’inaugurazione. “Pure stavolta è tutto gratis, si mangia e non si paga,” esclama il pizzaiolo.

Questa iniziativa di offrire pizze gratis è un segno distintivo di Porzio, noto per le sue generose promozioni e per l’amore verso i suoi clienti e fan. L’evento promette di essere un momento di festa e condivisione, dove la passione per la pizza napoletana e il calore umano si fondono in un’esperienza unica.

Un nuovo capitolo gastronomico a Bari

L’apertura della pizzeria di Errico Porzio è un evento molto atteso non solo per gli amanti della pizza napoletana ma per tutta la città di Bari. Con la sua fama e la sua maestria nel campo della pizza, Porzio è pronto a lasciare un segno indelebile nella scena gastronomica locale.

“Guagliu ci vediamo martedì,” conclude Porzio, invitando tutti a partecipare a questo evento speciale. Con l’inaugurazione di questo nuovo locale, Bari si appresta a diventare un nuovo punto di riferimento per tutti gli appassionati di vera pizza napoletana, un luogo dove il sapore autentico si unisce a storie di vita e amicizia.