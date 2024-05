Tragico incidente in autostrada: 2 morti e 8 feriti per uno scontro tra tir e furgone

0 Condivisioni acebook Twitter

Due vittime e otto feriti in un grave incidente che ha coinvolto un tir e un furgone sull’autostrada del Brennero A22, causando grandi disagi al traffico.

Dettagli dell’incidente

Ieri, lunedì 13 maggio 2024, alle 17:30, un drammatico incidente ha scosso l’autostrada A22 del Brennero nel tratto compreso tra Mantova Nord e Mantova Sud. Un tir ha violentemente travolto un furgone, causando la morte di due persone e ferendo altre otto.

Le squadre di soccorso, coordinate dall’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, sono intervenute prontamente. I feriti sono stati trasportati rapidamente in diverse strutture ospedaliere, inclusi gli ospedali di Mantova, Brescia, Parma, e Suzzara, per ricevere le cure necessarie.

Impatto sull’autostrada e misure immediate

L’incidente ha provocato notevoli ripercussioni sul traffico dell’A22, con lunghe code e rallentamenti che si sono verificati immediatamente dopo la collisione. Gli automobilisti sono stati invitati a cercare percorsi alternativi per evitare il tratto interessato, mentre le forze dell’ordine e i tecnici dell’autostrada hanno lavorato per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Le cause dell’incidente sono al momento sotto indagine da parte delle autorità competenti, che stanno esaminando tutte le possibili ipotesi, inclusa la dinamica tra i due veicoli coinvolti.