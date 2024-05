Fedez, a rischio l’affidamento dei figli dopo l’accusa di  lesioni per il pestaggio a Iovino

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante il Salone del Libro, Fedez si difende dalle accuse relative al pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino, avvenuto a Milano. La situazione potrebbe influenzare negativamente la sua battaglia per l’affidamento dei figli.

La difesa di Fedez: “Non ero presente”

Fedez ha affrontato con evidente nervosismo le domande sul coinvolgimento nel pestaggio di Cristiano Iovino, avvenuto a Milano tra il 21 e il 22 aprile 2024. “Nessun massacro a Cristiano Iovino, ma comunque io non c’ero,” ha dichiarato il rapper, mostrandosi palesemente agitato e paonazzo in volto durante un incontro al Salone del Libro.

Il cantante ha cercato di scagionarsi immediatamente dalle accuse, consapevole delle possibili conseguenze legali e personali di un’eventuale indagine. Con una separazione in corso da Chiara Ferragni, Fedez è particolarmente sensibile all’impatto che questi eventi potrebbero avere, soprattutto in termini di affidamento dei loro figli, Leone, di 6 anni, e Vittoria, di 3 anni.

Implicazioni legali e familiari per Fedez

L’incidente con Cristiano Iovino arriva in un momento delicato per Fedez, che sta attraversando una separazione con Chiara Ferragni. Questo episodio potrebbe complicare notevolmente la sua situazione legale e personale, specialmente per quanto riguarda l’affidamento dei figli.

“Se effettivamente indagato e il procedimento penale non si concludesse con un’archiviazione rapida, l’affidamento dei figli potrebbe essere a rischio,” ha spiegato l’avvocato Antonio Scarnera, intervistato da Leggo. Queste parole sottolineano la gravità della situazione e le possibili ripercussioni sulla vita familiare di Fedez.

Un futuro incerto per Fedez e la sua famiglia

Le accuse e le tensioni attuali mettono in luce le sfide che Fedez potrebbe dover affrontare nei prossimi mesi. Oltre alle implicazioni legali, c’è una forte componente emotiva legata alla separazione e alla lotta per l’affidamento dei bambini.