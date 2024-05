Scende dall’auto, il freno non funziona, muore schiacciato contro un muretto, perde la vita Adriano Fatichenti

0 Condivisioni acebook Twitter

A Ciampino, un incidente fatale ha portato alla morte di Adriano Fatichenti, 78 anni, dopo essere stato investito dalla sua auto a causa di un malfunzionamento del freno a mano.

L’incidente mortale

La tragedia si è consumata l’altro ieri pomeriggio a Ciampino, quando Adriano Fatichenti, un pensionato di 78 anni, ha perso la vita in un modo assai drammatico. Dopo aver parcheggiato la sua auto, una Libra, in discesa all’altezza del numero civico 1 di via Frascati, il veicolo ha improvvisamente preso velocità, investendolo. L’uomo è rimasto incastrato tra il veicolo e un muro, subendo lesioni fatali.

Dettagli dell’intervento e le indagini

Le manovre di soccorso si sono rivelate inutili; i sanitari del 118, intervenuti rapidamente, hanno constatato la morte quasi istantanea di Fatichenti a causa delle gravi lesioni e dei traumi subiti. I carabinieri della Tenenza di Ciampino, dopo la ricostruzione degli eventi, hanno attribuito l’accaduto a un difetto nel freno a mano, il quale ha ceduto, permettendo all’auto di muoversi e causare l’incidente. Gli allarmi sono stati dati da alcuni residenti, attirati dalle urla della vittima e dal rumore dell’impatto.