La 26enne Valentina Renso, aspirante pilota di rally è morta in un terribile incidente stradale

Una giovane donna di 26 anni, Valentina Renso, ha perso la vita dopo un terribile incidente stradale. Era un’aspirante pilota di rally e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso in chi la conosceva.

Un tragico incidente porta via i sogni di una giovane pilota

Sabato sera, Valentina Renso, una giovane di San Giovanni Lupatoto, ha avuto un tragico destino mentre guidava la sua auto insieme a due amici. Mentre percorrevano via della Croce a Cervarese Santa Croce, la loro macchina è uscita di strada, finendo la sua corsa in un fossato dopo aver invaso la corsia opposta. Valentina, che era al volante, è stata gravemente ferita e trasportata all’ospedale di Padova, dove, dopo tre giorni di agonia, è deceduta.

Le sue condizioni erano state critiche fin dall’inizio e, nonostante gli sforzi dei medici, Valentina non ha superato le gravi ferite riportate. Uno degli amici, proveniente da Limena, è ancora ricoverato in condizioni serie, mentre l’altro passeggero, una donna di Saonara, è stata dimessa dopo le prime cure. I carabinieri stanno indagando per determinare le cause esatte dell’incidente, ma la comunità è già in lutto per la perdita di Valentina.

Sogno interrotto e un addio straziante

Valentina Renso coltivava il sogno di diventare una pilota di rally. Da dicembre, correva per il team Labs Automotive di Novara, partecipando a corse su strada e in pista. I suoi video su TikTok mostravano la sua passione e dedizione per il motorsport.

Il suo fidanzato, Demis Quagliato, anch’egli parte del mondo delle corse, ha espresso il suo dolore in una dichiarazione che risuona con chiunque abbia perso una persona amata: “Mi hai dato tutto, senza di te sono perso, mi hai fatto vedere l’amore vero.”