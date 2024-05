Mara Venier pubblica una foto mentre fa la spesa al supermercato e viene sommersa dalle critiche, lei risponde a tono

0 Condivisioni acebook Twitter

La conduttrice di “Domenica In” condivide un momento di vita quotidiana, ma non mancano le polemiche. Ecco come Mara Venier risponde agli hater con il suo stile unico.

Mara Venier a Milano: un video al supermercato scatena gli hater

Mara Venier, amata conduttrice di “Domenica In”, ha deciso di mostrare un aspetto della sua vita quotidiana attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, che la ritrae mentre fa la spesa in un supermercato di viale Piave, vicino a Porta Venezia a Milano. “Adoro il mio lunedì a Milano”, ha commentato Mara, evidenziando come apprezzi questi momenti semplici e normali, nonostante la sua notorietà.

Nel video, la Venier naviga tra gli scaffali con il carrello, in una scena che ricorda quella di qualsiasi altro cittadino. La conduttrice cerca di presentarsi in modo autentico e accessibile, condividendo con i suoi follower momenti familiari come i pranzi in famiglia e le interazioni con i nipotini.

Le critiche degli hater e la risposta di Mara Venier

Non tutti hanno apprezzato questo tentativo di normalità. Un utente ha commentato il video con una critica pungente: “Mi viene in mente la D’Urso che prova a fare la umile”. Questo commento fa riferimento a Barbara D’Urso, un’altra figura televisiva italiana nota per i suoi tentativi di mostrarsi vicina alla gente comune.

Mara Venier non ha esitato a rispondere in maniera schietta e diretta a questa provocazione. Con il suo tipico stile senza filtri, ha replicato: “Hai detto una bella ca**ata. Complimenti per la fantasia”. Questa risposta ha dimostrato ancora una volta come Mara non tema di esprimere le sue opinioni e di confrontarsi apertamente con chi la critica.

Supporto dei fan e la popolarità di Mara Venier

Nonostante le critiche di alcuni hater, la maggior parte dei commenti sotto al video erano positivi, con molti fan che esprimevano supporto e affetto per la Venier.