Uomini e Donne, Pierpaolo Siano su Instagram tuona contro Ida, il messaggio è durissimo

Dopo il turbolento addio a Ida Platano nel programma “Uomini e Donne”, Pierpaolo Siano esprime i suoi sentimenti in un messaggio su Instagram, sottolineando l’importanza del rispetto.

Il confronto finale tra Pierpaolo e Ida

Nell’ultima puntata di “Uomini e Donne”, trasmessa martedì 14 maggio, abbiamo assistito al capitolo conclusivo della storia tra Pierpaolo Siano e Ida Platano. Dopo aver eliminato l’altro corteggiatore, Mario Cusitore, Ida ha visitato Pierpaolo nella sua città natale, Avellino. Tuttavia, l’incontro non ha portato a un lieto fine: Pierpaolo ha rifiutato Ida, esprimendo frustrazione e delusione.

Durante la puntata, la discussione tra i due è diventata particolarmente accesa. Pierpaolo ha accusato Ida di averlo considerato una “ruota di scorta” e di non averlo mai realmente considerato come una scelta primaria: “Sono venuto qui solo per rispetto di Maria e della redazione. Da te non voglio sentire più niente, ho già visto tanto. Nell’ultimo videomessaggio che hai fatto hai messo me sullo stesso piano di Mario, non mi hai mai considerato. Hai sempre preferito lui a me. Se prima avevo dei dubbi, me lo hai dimostrato in quest’ultima settimana.”

Pierpaolo ha concluso il suo sfogo con parole dure: “Me ne vado, non ho più niente da dire a questa donna. Impara a fare la donna, fai questo da 7 anni,” lasciando il studio tra l’emozione generale.

Il messaggio di Pierpaolo su Instagram

Dopo la puntata, Pierpaolo Siano ha scelto di esprimere ulteriormente i suoi pensieri attraverso una storia su Instagram. Con le parole “Il rispetto è un atto d’amore. Ciò che semini raccogli”, ha voluto lasciare un messaggio che molti interpretano come diretto a Ida Platano, sottolineando come il rispetto reciproco sia fondamentale in ogni relazione, e come le azioni di una persona influenzino inevitabilmente ciò che riceverà in futuro.

L’addio di Ida Platano a “Uomini e Donne”

Dall’altra parte, Ida Platano ha lasciato il trono di “Uomini e Donne” con tristezza e amarezza. Visibilmente emozionata, ha ammesso di essere “sfortunata in amore” e ha ringraziato Maria De Filippi e gli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, per il supporto ricevuto. “Non mi aspettavo un percorso così, non desideravo questo. Mi ha aiutato a crescere in alcuni miei lati caratteriali, come l’impulsività e la testardaggine,” ha detto Ida, cercando di trovare il lato positivo in un’esperienza complessa.

Pierpaolo Siano, dunque, sembra aver chiuso definitivamente questo capitolo.