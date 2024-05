Ambra: “Io e Francesco Renga ci diciamo ancora Ti amo”, e sui social scoppia il finimondo

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo le parole di Ambra Angiolini sul suo amore per l’ex Francesco Renga, la figlia Jolanda interviene sui social per supportare la madre e chiarire il significato di quelle dichiarazioni.

La difesa di Jolanda Renga ai commenti negativi

Ambra Angiolini, parlando del suo rapporto con l’ex compagno Francesco Renga, ha espresso sentimenti che hanno suscitato diverse reazioni. Descrivendo un amore che supera la fine della loro relazione, Ambra ha trovato non solo supporto ma anche critiche, spesso dure e poco comprensive, da parte di alcuni hater online.

In questo contesto, è la figlia Jolanda Renga a ergersi in difesa della madre. Con una maturità sorprendente, Jolanda ha pubblicato una storia su Instagram per rispondere a chi ha banalizzato le parole di Ambra. “Molti commenti fanno capire che c’è bisogno di discorsi come questo,” scrive Jolanda, sottolineando come il pubblico spesso si fermi alla superficie delle parole senza cercare di comprendere il contesto più ampio.

“Non c’entrano sempre i soldi e la fama: spero che sia la superficialità a parlare quando leggo che rendono tutto facile, perché non è così, soprattutto quando si toccano questioni delicate come una separazione,” continua Jolanda. La giovane evidenzia come il giudizio rapido e superficiale non tenga conto della complessità delle situazioni personali, specialmente quando si parla di sentimenti e separazioni.

Il significato più profondo delle parole di Ambra

Jolanda invita poi a riflettere su cosa significhi veramente amare qualcuno, anche dopo la fine di una relazione. “Cerchiamo di andare oltre il significato più banale delle parole ‘ti amo’ e forse sarà chiaro quello che significa ‘amare’ qualcuno anche ‘dopo’,” spiega, aggiungendo che l’amore può assumere molte forme, e non sempre quelle tradizionali.

Le parole di Jolanda sono un invito a non scandalizzarsi di fronte a manifestazioni di amore che si discostano dal consueto, ricordando che “nessuno vi obbliga a dichiarare amore, ma questo non vi autorizza a diffondere odio.”

Le dichiarazioni originali di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini aveva condiviso i suoi sentimenti in una recente intervista, dove ha parlato di come lei e Francesco Renga si esprimano ancora con affetto reciproco. “Siamo contenti che ogni volta che postiamo un video tanta gente ci dica ‘Perché non tornate insieme?’, perché è un po’ l’effetto dei film d’amore che ci piace guardare,” aveva detto Ambra.

L’attrice ha poi spiegato come sia possibile per due persone separate continuare a dichiararsi “ti amo”, collegando questo a “qualcosa di grande che noi condividiamo felicemente.” Queste parole, secondo Ambra, sono espressione di un legame profondo che persiste oltre la fine della loro relazione sentimentale.