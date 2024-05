Alessandra Celentano: “Mara Maionchi? Ha fatto bene a parlare in quel modo a Tiziano Ferro”

0 Condivisioni acebook Twitter

Alessandra Celentano condivide l’opinione di Mara Maionchi sul bisogno di curare l’immagine oltre al talento nella musica. Evidenzia l’importanza della disciplina e della gavetta nell’arte.

Il peso delle parole di Mara Maionchi

Alessandra Celentano, nota coach di “Amici”, si è espressa riguardo le parole di Mara Maionchi rivolte a Tiziano Ferro, affermando la necessità di un’immagine curata per gli artisti. In un’intervista recente, ha sottolineato che “«Mara Maionchi ha fatto bene a dire a Tiziano Ferro di dimagrire: se sei un artista non basta curare solo la voce»”. Questo commento ha suscitato varie reazioni, mostrando come il dibattito sulla salute e l’immagine degli artisti sia ancora molto acceso nel settore.

L’approccio integrale all’arte secondo Celentano

Nel dettaglio, Celentano ha approfondito il suo pensiero durante un’intervista con “Chi”, dove ha ripreso le parole di Maionchi. “«Che cosa ho pensato di Mara Maionchi, che aveva detto a un giovane Tiziano Ferro di dimagrire? Ho pensato che lei stesse facendo il bene del ragazzo in quel momento: se devi fare l’artista devi curare tutto, non solo la voce o l’arrangiamento, sei tu in prima linea e, come ho detto, devi mirare alla perfezione»”.

La realtà dietro al successo e alla fama

Celentano continua a enfatizzare l’importanza della gavetta e del lavoro duro. Commenta che “«Con certi mezzi magari arriva la popolarità, arriva la ricchezza, arriva il successo. Ma se vuoi fare qualcosa di spessore, la gavetta ci vuole, altrimenti non hai la consapevolezza di chi sei. Se arrivi subito al successo, altrettanto in fretta rischi di cadere, abbiamo visto tante derive depressive»”.