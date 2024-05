Giulia Salemi: “Di ciò che ho studiato a scuola non ricordo nulla, forse ho un disturbo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Giulia Salemi condivide il suo percorso di crescita e accettazione, influenzato dai consigli di Simona Ventura e Alfonso Signorini. La modella racconta di come leggere due giornali al giorno l’abbia aiutata a migliorare.

La battaglia per l’accettazione

Giulia Salemi, figura nota nel panorama televisivo e della moda, ha spesso sentito la pressione di doversi conformare agli standard estetici e professionali, specialmente a Milano. “«Simona Ventura e Alfonso Signorini mi hanno consigliato di leggere due giornali al giorno. Gli studi? Non ricordo nulla, forse ho un disturbo»”, confida Salemi, esprimendo le sue difficoltà nel ricordare gli studi e sospettando di avere un disturbo non diagnosticato. La sua lotta per l’autenticità è stata lunga e tortuosa, ma Salemi non ha mai smesso di cercare la propria strada, nonostante le critiche e gli stereotipi.

Il viaggio verso l’autenticità e la sicurezza

Salemi descrive il suo percorso per stabilirsi a Milano, una città che ha rappresentato sia una terra di opportunità che una fonte di sfide. Dopo il “Grande Fratello”, ha cambiato diverse case cercando un ambiente più sicuro e accogliente. “«Ho girato un sacco di case a Milano… Uscita dal primo Grande Fratello abitavo in un monolocale in viale Jenner, una zona difficile nel 2018, non ero tranquillissima»”, racconta Salemi. Queste esperienze l’hanno aiutata a crescere e a capire l’importanza di sentirsi sicura e protetta, un aspetto che ha influenzato profondamente la sua vita quotidiana e professionale.

Gli studi abbandonati e l’importanza dell’informazione

Nonostante un percorso accademico iniziato con entusiasmo, Salemi ammette di aver abbandonato gli studi a causa delle difficoltà in matematica e della mancanza di interesse per alcuni argomenti. “«Perché non ricordo nulla delle materie d’esame? Forse è un disturbo e dovrei approfondire»”, si chiede Salemi, riflettendo sulle sue difficoltà scolastiche. Grazie ai consigli di Simona Ventura e Alfonso Signorini, ha iniziato a leggere due giornali al giorno e ha impostato le notifiche delle app dei giornali sul suo telefono. Questo nuovo approccio l’ha aiutata a rimanere informata e a migliorare la sua capacità di conversazione, un cambiamento che l’ha resa più confidente negli eventi pubblici e nella sua carriera.