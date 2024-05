La lasciano venti minuti da sola nella vasca da bagno, bambina di tre anni muore annegata

0 Condivisioni acebook Twitter

Una bambina di soli tre anni ha perso la vita in un tragico incidente domestico mentre era in vasca da bagno. I genitori, sotto shock, affrontano il dolore e le indagini.

Un gioco mortale nella tranquillità di casa

Iris-Mae Aubrey, una vivace bambina di tre anni, ha trovato la morte in un modo che nessuno avrebbe mai immaginato, trasformando una normale routine in una tragedia. La piccola era a casa con i suoi genitori in Galles quando, giocando da sola nella vasca da bagno, ha aperto il rubinetto dell’acqua. La bambina, lasciata incustodita per circa 25 minuti, è annegata senza che nessuno potesse correre in suo aiuto in tempo.

La sequenza degli eventi fatali

La giornata aveva preso una piega inaspettata quando Iris-Mae si era sentita male all’asilo, tanto che i nonni l’avevano ritirata prima del solito. Tornata a casa, aveva vomitato e aveva bisogno di essere pulita, motivo per cui il padre, Ryan, l’aveva messa nella vasca per un bagno. Tuttavia, dopo averla lasciata nella vasca, sia lui che la madre, Chelsea, si erano distratti con altre faccende domestiche.

Chelsea, mentre puliva il pavimento, non ha sentito le chiamate della figlia dal bagno, credendo che la porta aperta fosse sufficiente per monitorare la situazione. Ma quando ha controllato, ha trovato Iris-Mae immobile sott’acqua, un orrore che ha segnato un punto di non ritorno per la famiglia.

Il dovere di vigilanza

Le autorità hanno aperto un’indagine sulla morte di Iris-Mae, esaminando le circostanze che hanno portato al tragico evento. Caroline Saunders, corner senior di Gwent, ha concluso che la morte della bambina è stata un incidente doloroso ma ha sottolineato una negligenza da parte dei genitori: non avrebbero dovuto lasciare Iris-Mae da sola in vasca, soprattutto data la sua condizione di malessere.

La Saunders ha descritto la situazione come un “evento terribile” che resterà una ferita aperta nella vita della famiglia Aubrey. “Iris-Mae era una bambina bellissima, intelligente e divertente, che mancherà moltissimo a tutti coloro che la conoscevano”, ha detto, esprimendo il profondo dolore di tutti coloro che erano vicini alla piccola.