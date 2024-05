Incidente sulla SS96 da Modugno verso Bari Stanic: traffico in tilt

0 Condivisioni acebook Twitter

Un incidente stradale sulla SS96 in direzione Bari Stanic ha causato lunghissime code, con ripercussioni significative sul traffico.

Dettagli dell’incidente e impatto sulla circolazione

Un grave incidente si è verificato sulla SS96, nel tratto che va da Modugno verso Bari Stanic, provocando notevoli disagi per gli automobilisti. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e fornire assistenza. Le cause dello scontro sono al momento in fase di accertamento, ma l’impatto sulla viabilità è stato immediato e severo.

Consigli per gli automobilisti

A causa dell’incidente, si sono formate lunghe code e il traffico è rallentato significativamente. Ai conducenti che si dirigono verso Bari Stanic è consigliato di cercare percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi. Ecco alcuni suggerimenti:

Verificare le condizioni del traffico in tempo reale attraverso app di navigazione o ascoltando gli aggiornamenti sul traffico dalle stazioni radio locali.

in tempo reale attraverso app di navigazione o ascoltando gli aggiornamenti sul traffico dalle stazioni radio locali. Considerare strade alternative per raggiungere la propria destinazione, evitando il tratto della SS96 interessato dall’incidente.

per raggiungere la propria destinazione, evitando il tratto della SS96 interessato dall’incidente. Prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni delle forze dell’ordine presenti sul luogo dell’incidente.

Impatto e reazioni

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i pendolari che quotidianamente percorrono questa arteria importante per i collegamenti con Bari e i centri limitrofi. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione il più rapidamente possibile, ma è previsto che i disagi possano protrarsi per diverse ore.

La situazione è in aggiornamento e si consiglia di restare informati sulle evoluzioni del traffico nella zona di Bari Stanic e Modugno.