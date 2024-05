Amadeus trasloca su Nove, la moglie Giovanna Civitillo resta in Rai

0 Condivisioni acebook Twitter

Il celebre conduttore Amadeus si appresta a cambiare rete, passando dalla Rai al canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery, mentre resta incerto il futuro televisivo della moglie, Giovanna Civitillo.

Amadeus saluta la Rai e si prepara per nuove avventure su Nove

Amadeus, il noto volto televisivo, ha salutato la Rai con un misto di emozione e entusiasmo, prontamente ricevuto da sorrisi e abbracci dal personale e colleghi. Mentre il suo contratto con la Rai scadrà alla fine di agosto, il conduttore è già pronto per nuove sfide. Su Nove, parte del gruppo Warner Bros Discovery, Amadeus avrà l’opportunità di esplorare e portare avanti nuovi format per la prima serata, e sembra che “I soliti ignoti” possa seguirlo in questa nuova fase.

Il futuro di Giovanna Civitillo, tra conferme e incertezze

Il passaggio di Amadeus a Nove solleva questioni sul futuro televisivo di sua moglie, Giovanna Civitillo, che ha sempre appoggiato le decisioni del marito. Secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Giovanna continuerà a rimanere un volto Rai, partecipando al cast di “È sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici, in attesa di conferme ufficiali.

Nonostante le voci, non sembra che Amadeus abbia richiesto specificamente un ruolo per Giovanna nel suo nuovo percorso con Discovery. Le decisioni su possibili collaborazioni o nuovi progetti per la coppia rimangono nelle mani dei dirigenti di Discovery, mentre la “campagna acquisti” del “terzo polo” televisivo è ancora in corso.

Chi è Giovanna Civitillo?

Giovanna Civitillo, 46 anni, ha iniziato la sua carriera come showgirl e ballerina, partecipando a programmi come “L’Eredità”, “Carramba che sorpresa”, e “Domenica In”. Nel 2021 ha co-presentato il PrimaFestival per il Festival di Sanremo. Giovanna e Amadeus hanno consolidato il loro legame matrimoniale sposandosi due volte: la prima nel 2009 dopo la nascita del loro figlio José, e la seconda nel 2019, rinnovando le loro promesse d’amore.