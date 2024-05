Scontri violentissimi tra ultras di Juventus e Atalanta sull’A1: rissa con lancio di sassi e uso di bastoni

0 Condivisioni acebook Twitter

Violenti scontri tra i tifosi di Juventus e Atalanta hanno interrotto la tranquillità del tratto toscano dell’autostrada A1, mentre entrambe le tifoserie erano in viaggio verso Roma per la finale di Coppa Italia.

Un confronto violento tra tifoserie rivali

Mercoledì 15 maggio, la tensione tra le tifoserie di Juventus e Atalanta ha raggiunto il culmine con un violento scontro avvenuto sull’autostrada A1, in particolare nel territorio del comune di San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo. Circa un centinaio di ultras sono stati coinvolti in una rissa che ha visto il lancio di sassi e l’uso di bastoni.

Le due fazioni di tifosi, dirette a Roma per assistere alla finale di Coppa Italia, si sono incontrate inaspettatamente in un’area di parcheggio, dando vita a uno scontro che ha interrotto la circolazione e causato momenti di grande tensione.

La dinamica degli scontri

Secondo le ricostruzioni iniziali delle forze dell’ordine, le auto e i minivan dei tifosi dell’Atalanta, provenienti da Bergamo, si sono fermati nello stesso parcheggio dove erano presenti alcuni ultras della Juventus che viaggiavano da Milano. L’incontro ha scatenato una rissa con lancio di oggetti e scazzottate, interrotta solo dall’arrivo delle forze di polizia.

I sostenitori di entrambe le squadre, alla vista delle pattuglie della Digos, hanno abbandonato rapidamente la scena, lasciando dietro di sé tracce del caos: bottiglie, lattine e altri detriti.

Precauzioni e interventi delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine, presenti in grande numero a causa del previsto aumento di traffico per la finale di Coppa Italia, sono intervenute prontamente. In un altro episodio, avvenuto nell’area di servizio Arno, in provincia di Firenze, insulti sono volati tra le tifoserie senza sfociare in ulteriori violenze, grazie all’intervento preventivo della polizia che ha evitato il contatto fisico tra i gruppi rivali.

Coinvolgimento di ultras stranieri

Interessante è il coinvolgimento di ultras dell’Eintracht Frankfurt, noti per il loro gemellaggio con i tifosi dell’Atalanta. Anche se presenti, non hanno giocato un ruolo attivo negli scontri principali, ma la loro presenza testimonia la portata internazionale della rivalità e dell’amicizia tra tifoserie. Le indagini sono attualmente in corso per determinare le responsabilità esatte e ricostruire in dettaglio l’accaduto. Il traffico sull’A1 è tornato alla normalità dopo brevi rallentamenti causati dagli scontri.