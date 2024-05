Ettore 23 anni, in sella alla sua moto impatta violentemente contro un’auto e finisce a terra, muore per le gravi ferite alla testa, aveva da poco sconfitto la leucemia

0 Condivisioni acebook Twitter

Una comunità in lutto per la scomparsa di Ettore Maoggi, 23 anni, le cui qualità sportive e umane avevano lasciato un segno indelebile.

L’incidente che ha spezzato una giovane vita promettente

Il tragico destino ha colpito nel pomeriggio di martedì 14 maggio, quando Ettore Maoggi, un giovane di soli 23 anni originario di Bagno a Ripoli, ha perso la vita in un devastante incidente stradale a Firenze. Il sinistro, avvenuto in viale Belfiore, ha visto coinvolte la moto di Ettore e una Toyota guidata da un uomo di 55 anni.

La dinamica, ancora sotto indagine dalla polizia municipale, descrive un impatto violento: la moto è finita sulla fiancata dell’auto, con Ettore che è stato sbalzato a terra, riportando gravi ferite alla testa. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, compreso un medico e un’ambulanza, le lesioni subite si sono rivelate fatali per il giovane.

Una vita di passioni e coraggio

Ettore viveva con la sua famiglia a Compiobbi, una frazione del Comune di Fiesole, e lavorava in un negozio in via Gioberti. Era un ragazzo di molte passioni, tra cui spiccavano l’amore per le moto e il calcio. Aveva giocato per anni nel settore giovanile della Ludus 90, un’esperienza che aveva condiviso con il fratello Romeo, attualmente nella formazione Juniores della squadra, e talvolta anche con la sorella, come ricordano i dirigenti del club a La Nazione.

La sua vita non era stata priva di sfide: Ettore aveva combattuto e vinto una dura battaglia contro la leucemia, dimostrando una forza d’animo e una resilienza ammirabili.

Funerali

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso nella comunità di Fiesole e tra i membri del club Ludus 90, dove Ettore era visto come un modello di coraggio e dedizione. I funerali si terranno domani, giovedì 16 maggio, alle 15:30, nella chiesa di San Jacopo al Girone, dove amici, familiari e conoscenti si riuniranno per dare l’ultimo saluto a Ettore.