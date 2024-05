Massimiliano Allegri, la Juventus sta valutando il licenziamento per giusta causa dopo il comportamento al termine della Coppa Italia

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo una serie di comportamenti inaccettabili al termine della finale di Coppa Italia, la Juventus sta considerando il licenziamento di Massimiliano Allegri. Due le opzioni: esonero o licenziamento per giusta causa.

Comportamenti inaccettabili di Allegri

La vittoria della Juventus nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta è stata amarastrata dal comportamento inappropriato di Massimiliano Allegri. L’allenatore, noto per la sua esperienza e carriera di successo, ha perso il controllo in modo eclatante durante e dopo la partita. Dopo aver gettato giacca e cravatta, Allegri si è lasciato andare a sfuriate contro l’arbitro, il quarto uomo e il designatore Rocchi. Ma non si è fermato qui: ha anche aggredito verbalmente Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, e ha danneggiato l’equipaggiamento di alcuni fotografi presenti, oltre a un confronto aggressivo con una procuratrice federale.

Questi comportamenti hanno lasciato attoniti tifosi e addetti ai lavori, mostrando un lato di Allegri completamente fuori dalla norma. Le azioni del tecnico non solo hanno violato le regole di condotta professionale ma hanno anche gettato una luce negativa sulla società bianconera.

Il futuro di Allegri in bilico

La situazione ha portato la dirigenza della Juventus a valutare drasticamente il futuro di Allegri. Nonostante la vittoria, il club non può ignorare un tale comportamento, che ha attraversato i confini del decoro sportivo e professionale. Prima degli eventi, era previsto che Allegri lasciasse la squadra a fine stagione, con la Juventus pronta a terminare amichevolmente il contratto che avrebbe ancora un anno di durata, con un valore di 7 milioni di euro netti annui.

Tuttavia, gli ultimi sviluppi hanno accelerato le riflessioni sulla sua posizione. La Juventus ora si trova a dover decidere tra due opzioni principali: procedere con un esonero immediato, che comporterebbe il pagamento dell’intero anno di contratto residuo, o optare per un licenziamento per giusta causa. Quest’ultima opzione permetterebbe al club di liberarsi degli obblighi contrattuali senza ulteriori oneri, basandosi sulla gravità dei comportamenti di Allegri.

I possibili scenari che si aprono

Il destino di Allegri sembra ormai segnato, con la Juventus che appare incline a non prolungare ulteriormente una collaborazione divenuta insostenibile. L’approccio che la società sceglierà avrà significative ripercussioni finanziarie e immaginarie, ma sembra inevitabile che si debba voltare pagina.

In questo contesto difficile, la Juventus dovrà anche gestire le reazioni del mondo del calcio e dei propri tifosi, cercando di salvaguardare la propria reputazione e prepararsi per una nuova fase senza Allegri. Le prossime ore saranno cruciali per definire la strategia e per capire come uno dei club più titolati d’Italia gestirà la fine di un’era caratterizzata da successi ma conclusa in modo così tumultuoso.