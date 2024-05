Fedez sbugiardato dalle telecamere interne alla discoteca, ecco cosa mostrano

1 Condivisioni acebook Twitter

Le telecamere di sicurezza della discoteca The Club hanno documentato l’alterco tra Fedez e il personal trainer Cristiano Iovino, con indagini in corso per chiarire il ruolo di Ludovica Di Gresy nella vicenda.

La tensione esplode nella notte milanese

La notte del 22 aprile 2024 a Milano si è trasformata in un palcoscenico di tensione e conflitto, immortalato dalle telecamere di sicurezza della discoteca The Club, situata in largo La Foppa. Il rapper Fedez è stato ripreso mentre veniva placato e allontanato dalla security del locale dopo un acceso confronto con Cristiano Iovino, un noto personal trainer romano. Quest’ultimo, a sua volta, era stato scortato fuori dal privé del club solo mezz’ora prima di essere brutalmente aggredito sotto la sua abitazione nel quartiere Portello da un gruppo di persone scese da un minivan scuro.

Questo minivan, elemento chiave della vicenda, appare nelle registrazioni delle telecamere non presso il locale ma in via Marco Ulpio Traiano alle 3:23. Qui si ferma sulle strisce pedonali proprio dove inizia l’aggressione a Iovino, rendendo ancora più complesse le indagini condotte dalla pm Michela Bordieri, che sta esaminando il caso per rissa, lesioni e percosse in concorso con altri.

Le ferite e le indagini in corso

Cristiano Iovino, nonostante le evidenti ferite riportate — un graffio sulla fronte e il labbro tumefatto, come documentato dal settimanale Gente — non ha denunciato l’aggressione. Tuttavia, le sue lesioni, visibili negli scatti pubblicati, parlano da sole. Interrogato dagli investigatori, Iovino ha riluttantemente riferito di un diverbio con sconosciuti riguardante “questioni inerenti a una ragazza”, una narrazione che per gli inquirenti nasconde dinamiche più complesse.

Parallelamente, gli investigatori stanno analizzando i tabulati telefonici di Ludovica Di Gresy, la modella 22enne sempre più vicina a Fedez, per verificare la sua versione dei fatti. Di Gresy sostiene di non essere stata presente quella notte, affermando di aver trascorso la serata in famiglia: “Ero a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino fino alle 21:30, poi ero già a casa,” ha dichiarato a Il Messaggero.

Un mistero ancora da risolvere

Mentre Fedez e Iovino rimangono al centro dell’attenzione, resta da chiarire chi sia la ragazza dai capelli chiari vista prima nei divanetti del privé del The Club e poi nel luogo dell’aggressione. La presenza di questa figura misteriosa potrebbe essere la chiave per comprendere le vere dinamiche dietro la violenta notte milanese.