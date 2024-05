Nel barese trovato un corpo senza vita sui binari, sospetto suicidio

1 Condivisioni acebook Twitter

Un corpo è stato trovato sui binari ad Acquaviva delle Fonti, interrompendo la circolazione dei treni. Si sospetta un gesto estremo. Attendiamo ulteriori dettagli.

Incidente mortale blocca i treni

Questa mattina, un drammatico evento ha scosso la comunità di Acquaviva delle Fonti: un corpo senza vita è stato scoperto sui binari, causando l’interruzione immediata della circolazione ferroviaria nella zona. Le prime informazioni suggeriscono che si tratti di un gesto estremo, con la vittima che si sarebbe tragicamente lanciata sotto un treno in transito.

Le indagini sono in corso

Le autorità sono prontamente intervenute sul posto per effettuare i primi rilievi e cercare di identificare la vittima. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sull’identità del defunto, ma gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le circostanze esatte dell’accaduto.

Disagi per i pendolari e attesa per aggiornamenti

La circolazione dei treni rimane bloccata, e si prevedono significativi ritardi e cancellazioni per tutte le corse che interessano la tratta. I pendolari sono invitati a cercare alternative di viaggio o a prepararsi a eventuali prolungati tempi di attesa. Gli aggiornamenti seguiranno non appena saranno disponibili ulteriori informazioni da parte delle autorità competenti.