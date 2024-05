Addio a Sammy, il bambino si è tolto la vita a 10 anni perché era preso in giro per gli occhiali e per i denti

0 Condivisioni acebook Twitter

Sammy Teusch, un bambino di soli 10 anni, si è tolto la vita a causa del persistente bullismo. I suoi funerali hanno visto una grande partecipazione e un commovente tributo di motociclisti.

Una giovane vita spezzata dal bullismo

Sammy Teusch, un bambino di soli 10 anni, ha compiuto il tragico gesto di togliersi la vita il 5 maggio, dopo anni di sofferenza causata dal bullismo a scuola. Le derisioni iniziarono alle scuole elementari e continuarono con intensità crescente alle medie. Sammy era preso di mira dai suoi coetanei principalmente per il suo aspetto fisico, come i denti e gli occhiali, che diventarono il pretesto per attacchi sempre più frequenti e vili.

Il culmine di questa escalation di violenza si è verificato su uno scuolabus, dove Sammy è stato brutalmente picchiato, un episodio che ha segnato profondamente il suo spirito già provato. La famiglia del ragazzo, devastata, ha ripetutamente cercato di allertare la scuola riguardo gli episodi di bullismo, ma le loro preoccupazioni sono rimaste inascoltate, lasciandoli in una situazione di frustrazione e impotenza.

Un commosso addio a Sammy

Il 14 maggio, centinaia di persone tra amici, parenti, conoscenti e genitori, molti dei quali arrabbiati e sotto choc per la tragica notizia, si sono riunite per i funerali di Sammy. Il corteo funebre è stato particolarmente toccante, con un gruppo di motociclisti che ha scortato la piccola bara bianca in un ultimo viaggio d’onore per il giovane Sammy.

Le strade si sono riempite di persone che volevano rendere omaggio a Sammy e supportare la famiglia in questo momento di indicibile dolore.