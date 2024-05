Sonia Bruganelli e Angelo Madonia fidanzati da mesi, la loro relazione tenuta ben nascosta

0 Condivisioni acebook Twitter

Tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si parla di una relazione segreta. Nonostante le smentite ufficiali, fonti vicine sostengono che i due si frequentano da mesi.

Ultimamente, il mondo del gossip è stato scosso da rumors riguardanti Sonia Bruganelli, nota opinionista de L’Isola dei Famosi, e Angelo Madonia, celebre ballerino di Ballando con le Stelle. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, da viaggi con amici in Spagna a passeggiate intime per le vie di Roma, alimentando così speculazioni su una possibile relazione amorosa.

La Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, ha commentato questi rumors parlando di una “bella amicizia” e di un possibile “progetto professionale” in cantiere con Madonia. Tuttavia, la sua risposta non è stata una netta smentita, lasciando spazio a ulteriori congetture.

Le indiscrezioni di Alessandro Rosica

Il noto esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha offerto una versione differente della situazione tra Bruganelli e Madonia. Attraverso il suo profilo Instagram ‘Investigatore Social’, Rosica ha rivelato che i due “si frequentano in gran segreto da mesi”, secondo quanto confessato dagli stessi protagonisti a un circolo ristretto di amici intimi. Queste dichiarazioni contrastano con quelle pubbliche, dove entrambi insistono sulla loro “sola amicizia”.

Angelo Madonia, da parte sua, dopo la pubblicazione delle foto insieme a Bruganelli da parte di Chi Magazine, ha ribadito che Sonia è una “cara amica”, sebbene ammetta di conoscerla da poco. Queste parole hanno sollevato ulteriori dubbi, considerando i viaggi e le uscite che suggeriscono una connessione più profonda.

Precedenti amori e la situazione attuale

Non è la prima volta che Angelo Madonia si trova al centro dell’attenzione dei media per le sue relazioni amorose. Verso la fine del 2023, il ballerino ha visto concludersi la sua storia d’amore con la conduttrice Ema Stokholma, che aveva iniziato circa un anno prima, durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle come allieva di Madonia. Stokholma ha poi espresso il desiderio di essere “libera” nelle sue espressioni e comportamenti.