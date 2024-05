Amadeus, la moglie Giovanna diretta: “E’ geloso in modo irrazionale”

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante una recente intervista nel format “Mamma Dilettante” condotto da Diletta Leotta, Giovanna Civitillo ha condiviso dettagli sorprendenti sulla personalità di suo marito, Amadeus, noto per la sua lunga carriera televisiva e come ex direttore artistico del Festival di Sanremo. Giovanna ha rivelato un aspetto meno noto di Amadeus: la sua gelosia estrema nei confronti di lei, soprattutto nei primi anni della loro relazione.

La coppia, che si è incontrata quando Giovanna era ballerina nel programma “L’Eredità”, è insieme da circa 20 anni. Giovanna ha descritto come, all’inizio, Amadeus fosse geloso “in maniera irrazionale”: “Nessuno poteva nemmeno salutarmi senza che lui reagisse”.

Un aneddoto emblematico della gelosia di Amadeus

Uno degli episodi più emblematici di questa gelosia è stato narrato dallo stesso Amadeus durante l’intervista. L’ex conduttore ha ricordato un evento in cui, guidando la macchina, sentì qualcuno fare un apprezzamento nei confronti di Giovanna. La sua reazione fu immediata e decisamente eccessiva: accelerò, sgommò e tagliò la strada all’altro automobilista, scendendo dal veicolo con l’intenzione di affrontarlo fisicamente.

Il confronto si risolse in modo inaspettato quando l’uomo, riconoscendo Amadeus, lo salutò amichevolmente e chiese di fare una foto insieme. Questo episodio, raccontato con una punta di ironia da Amadeus, evidenzia la natura impulsiva della sua gelosia di allora. “Era completamente irrazionale”, ha confermato Giovanna, “adesso è migliorato tantissimo”.

Amadeus e Giovanna: una storia d’amore lunga 20 anni

Amadeus e Giovanna Civitillo sono tra le coppie più solide e amate del panorama televisivo italiano. Sposati dal 2009, hanno condiviso non solo la vita privata ma anche alcuni momenti professionali significativi. Dal loro amore è nato il figlio Josè Sebastiani. Amadeus ha anche una figlia, Alice, da un precedente matrimonio, con la quale Giovanna ha un ottimo rapporto. Fu proprio Alice, da bambina, a spingere suo padre a fare il grande passo con Giovanna.