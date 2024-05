Franco Di Mare e Giulia Berdini: il matrimonio solo due giorni prima della morte

0 Condivisioni acebook Twitter

Due giorni prima di morire, Franco Di Mare ha sposato Giulia Berdini. Un gesto d’amore che ha coronato sette anni di relazione.

Un gesto d’amore finale

Franco Di Mare ha unito la sua vita a quella di Giulia Berdini in una cerimonia intima soltanto due giorni prima di morire. l’uomo, che ha lottato contro un grave mesotelioma, ha deciso di sposare la donna che per sette anni è stata al suo fianco, testimoniando un legame profondo e sincero. La notizia, emersa grazie a un’agenzia di stampa e ai social del fratello Gino, ha commosso l’Italia. Gino ha condiviso una foto di rose bianche, simbolo del loro amore, senza parole, solo immagini che parlavano da sole. La loro storia, iniziata alla sede Rai di Saxa Rubra, diventa un simbolo di amore vero, che non si arrende nemmeno di fronte alle avversità più dure.

La condivisione di un sogno

Franco e Giulia, nonostante la differenza di età e le sfide della vita, hanno condiviso un sogno: quello di essere insieme come marito e moglie. la loro decisione di sposarsi, presa nel pieno della battaglia di franco contro la malattia, è stata una scelta di coraggio e di amore. Secondo Sandro Ruotolo, che ha commentato su x la notizia, Franco aveva espressamente manifestato il desiderio di sposarsi: “Caro franco, mi hai scritto pochi giorni fa… sei riuscito a coronare il desiderio di sposarti.” Questo matrimonio è diventato un gesto di amore puro, una promessa mantenuta che ha illuminato gli ultimi giorni di una vita intensamente vissuta.

Un amore che cambia la vita

La storia di Franco e Giulia è più di una semplice relazione: è un viaggio condiviso che ha trasformato entrambi. incontratisi quando giulia lavorava nel catering della sede rai, hanno coltivato un amore che ha superato ogni ostacolo. Franco, con il suo spirito vivace e la sua profonda sensibilità, ha trovato in Giulia la gioia di vivere. “Mi ha contagiato con il suo sguardo allegro sulla vita,” aveva detto Franco, sottolineando come Giulia avesse rinnovato il suo spirito. Fino all’ultimo momento, Giulia è stata al suo fianco, dimostrando che l’amore vero non conosce confini né limiti di tempo.