Fabio Fazio ricorda Franco Di Mare: “Per me è importantissimo ciò che ci siamo scritti dopo l’intervista “

0 Condivisioni acebook Twitter

L’addio a Franco Di Mare

Meno di un mese fa, il 28 aprile, Franco Di Mare aveva condiviso con il pubblico di “Che tempo che fa” la sua battaglia contro il mesotelioma, una malattia che lo ha portato via oggi, all’età di 68 anni. Il giornalismo italiano perde una delle sue colonne e Fabio Fazio, visibilmente commosso, ha voluto ricordare l’amico e collega con parole toccanti.

“Ci ha lasciato Franco Di Mare. Sapevo come tutti che sarebbe dovuto succedere a breve ma poi ogni volta che una cosa così accade ci si sorprende e non si è mai pronti,” ha detto Fazio in un video postato sui suoi profili social. La notizia ha scosso il mondo dei media, con molti che si uniscono al dolore di Fazio per la scomparsa di un giornalista apprezzato per la sua integrità e professionalità.

Un’intervista indimenticabile

La presenza di Di Mare a “Che tempo che fa” lo scorso aprile non è stata solo un momento televisivo, ma una potente testimonianza di vita. Di Mare ha presentato il suo libro, parlando apertamente della sua malattia e trasmettendo un messaggio di forza e coraggio. “Franco ci ha lasciato una grande lezione in quella intervista,” ha ricordato Fazio.

Le parole scambiate in quella occasione, e nei giorni seguenti, tra Fazio e Di Mare sono state di grande impatto emotivo per il conduttore. “È stato molto importante quello che ci siamo detti, soprattutto io e lui, nei giorni precedenti e anche quello che ci siamo scritti nei giorni successivi,” ha condiviso Fazio, sottolineando come questi momenti resteranno con lui per molto tempo.

Un dolore profondo e un’eredità di valore

La scomparsa di Franco Di Mare lascia un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto e ammirato. Fazio, con voce rotta dall’emozione, ha espresso il suo dolore: “Sono cose che rimarranno dentro di me a lungo. È un grande dolore.”